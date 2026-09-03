Video bóng đá U20 Việt Nam 1-2 U20 Palestine

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Ghi bàn:

U20 Palestine: Laieth Tayem (34'), Hamade (82')

U20 Việt Nam: Lourenco (66', phản lưới)

Đội hình ra sân

U20 Việt Nam: Phan Đình Bách, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tấn Dũng, Bùi Duy Đăng, Đinh Xuân Khải, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Trọng Đức Vũ

U20 Palestine: Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Talal Ahmed, Laieth Tayem, Suheibelias Ali, Omar Badarna, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid, Jasin Abouchaker

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