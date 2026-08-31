Tối 31/8, U20 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục tấm vé tham dự VCK U20 châu Á 2027 bằng cuộc đối đầu đầy khó khăn trước U20 Triều Tiên. Đối thủ của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi được đánh giá rất mạnh.

U20 Triều Tiên từng 3 lần đăng quang và 2 lần xếp ngôi nhì tại giải U19 châu Á. Trong 8 lần tham dự vòng loại U20 châu Á, U20 Triều Tiên đều giành vé đi tiếp vào VCK.

U20 Việt Nam quyết tâm tạo nên bất ngờ.

U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên chưa từng chạm trán nhau ở các giải trẻ trong quá khứ. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Yutaka Ikeuchi đã nghiên cứu kỹ về đối thủ. U20 Triều Tiên sở thể lực tốt, tốc độ, chơi kỷ luật và không ngại va chạm. Đội bóng ngày cũng rất mạnh về khả năng đá trực diện, nên U20 Việt Nam cần có phương án đối phó.

Về phía đội chủ nhà, U20 Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Nhật Bản. Đội có tổng cộng 5 trận giao hữu với các đối thủ chất lượng đến từ những trường đại học hàng đầu xứ sở Mặt trời mọc, với kết quả 2 thắng, 2 thua và 1 hòa.

Thông qua những trận đấu tập vừa qua, HLV Yutaka Ikeuchi cơ bản tìm ra bộ khung ưng ý nhất cho U20 Việt Nam để hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.

Dù gặp đối thủ mạnh hơn nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lợi thế sân nhà, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước U20 Triều Tiên, giành kết quả tốt nhất trong trận mở màn vòng loại U20 châu Á 2027.

Trận U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên lăn bóng vào lúc 19h ngày 31/8 trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ.