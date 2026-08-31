U20 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi đối đầu U20 Triều Tiên vào lúc 19h ngày 31/8. Đây được xem là thử thách lớn đầu tiên dành cho thầy trò HLV trưởng trong mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.

Tại bảng C, U20 Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh gồm U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Trong đó, Triều Tiên sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi chặt chẽ và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Dù vậy, U20 Việt Nam có lợi thế thi đấu trên sân Việt Trì cùng sự cổ vũ của người hâm mộ. Lứa cầu thủ trẻ hiện tại đã có nhiều kinh nghiệm qua các giải đấu khu vực và đang hướng tới một màn trình diễn tự tin trong ngày ra quân.

Một chiến thắng trước U20 Triều Tiên sẽ tạo đà thuận lợi cho U20 Việt Nam trước hai trận đấu quan trọng gặp Palestine và Iran. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định năng lực trên hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.