Trên lý thuyết, việc gặp U22 Lào trong trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33 là một thuận lợi với U22 Việt Nam. Trước đối thủ yếu hơn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik dễ tính toán về chiến thuật, nhân sự, với mục tiêu giành chiến thắng nhưng không bị lộ bài, giữ được lực lượng cho trận quyết đấu với U22 Malaysia.

Tuy nhiên, U22 Lào có thể mang tới nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Nòng cốt của đội bóng này là những cầu thủ vừa cùng tuyển Lào đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, có thể kể tới những cái tên như hậu vệ Khounthoumphone, Xaysombath, Okham Latsachack, tiền vệ Damoth Thongkhamsavath, tiền đạo Peter Phanthavong…

Tuyển Lào gây ra nhiều khó khăn với tuyển Việt Nam.

Đó là trận đấu mà đội bóng xứ Triệu voi gây ra rất nhiều khó khăn với tuyển Việt Nam khi sử dụng lối chơi phòng ngự chặt và chờ sơ hở của đối phương để phản công. Dù đội nhà thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Xuân Son và Tuấn Hải, nhưng HLV Kim Sang Sik phải thừa nhận bóng đá Lào có sự tiến bộ.

Gặp lại nhau ở cấp độ U22 tại SEA Games 33, U22 Lào có cơ sở để tự tin làm được “điều gì đó” trước U22 Việt Nam. “Chúng tôi muốn tạo nên bất ngờ, và tin là mình sẽ làm được”, HLV Ha Hyeok Jun khẳng định.

Chiến lược gia người Hàn Quốc quá hiểu về người đồng nghiệp Kim Sang Sik cũng như bóng đá Việt Nam, vì vậy mà U22 Lào có thể chơi chủ động hơn, thay vì phòng ngự co cụm như ở trận gần nhất.

Với U22 Việt Nam, rõ ràng HLV Kim Sang Sik chưa bao giờ chủ quan khi đối đầu với đối thủ được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều. Với bóng đá trẻ, nhà cầm quân sinh năm 1976 càng phải thận trọng hơn.

Tuy nhiên, dù dành sự tôn trọng cao nhất cho U22 Lào, nhưng U22 Việt Nam vẫn chơi tấn công, quyết ghi nhiều bàn thắng để có hiệu số tốt trước khi đối đầu U22 Malaysia.

U22 Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: VFF

Vấn đề của U22 Việt Nam là phải giải quyết được khâu dứt điểm. Ở Panda Cup 2025 vừa qua, Đình Bắc và các đồng đội chỉ ghi được duy nhất 1 bàn trong 3 trận đấu.

Với việc được nghỉ tới 8 ngày sau trận ra quân, nên HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam nhằm đảm bảo cho một chiến thắng, thậm chí thắng đậm.

Đây là nhiệm vụ không phải là quá khó nếu U22 Việt Nam chơi đúng khả năng. U22 Lào có sự tiến bộ, nhưng đội bóng này muốn có điểm trước U22 Việt Nam là điều không dễ.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Lào lăn bóng vào lúc 16h ngày 3/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh, Anh Quân, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, Đình Bắc, Lê Phát, Thanh Nhàn.