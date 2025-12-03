Chuẩn bị kỹ lưỡng và liên tục cọ xát quốc tế, U22 Việt Nam tự tin đặt mục tiêu chiến thắng U22 Lào trong trận mở màn tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam hành quân sang Thái Lan dự SEA Games 33 với nền tảng chuẩn bị vững chắc. Chuyến tập huấn tại Trung Quốc và thời gian rèn chiến thuật ở Bà Rịa giúp HLV Kim Sang Sik định hình lối chơi, đánh giá rõ khả năng từng cầu thủ và lựa chọn đội hình tối ưu. Các thành viên trong đội đều là những nhân tố nổi bật, đã chơi cạnh nhau suốt năm 2025, tạo sự ăn ý cần thiết cho đấu trường khu vực.

Trong ngày ra quân, U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành thắng lợi trước U22 Lào – đối thủ giàu sức trẻ và đang tiến bộ nhanh dưới bàn tay HLV Ha Hyeok Jun. Phần lớn đội hình U22 Lào từng thi đấu cho ĐTQG và có sự tự tin đáng kể.

Dù được đánh giá cao hơn, HLV Kim Sang Sik vẫn nhắc nhở học trò thận trọng: “Trận mở màn luôn nhiều thử thách”. Sự tập trung và quyết tâm sẽ là chìa khóa để U22 Việt Nam hướng tới khởi đầu hoàn hảo.