U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là hai đội xứng đáng nhất có mặt trong trận chung kết SEA Games 33. Ở bán kết, trong khi U22 Việt Nam thắng U22 Philippines 2-0 thì Thái Lan vượt qua Malaysia với tỉ số tối thiểu.

Tính từ vòng bảng, U22 Thái Lan ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn, trong khi U22 Việt Nam ghi 6 bàn thắng, cũng chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Yotsakorn Burapha là cầu thủ nguy hiểm nhất ở U22 Thái Lan. Chân sút cao 1m86 ghi tới 6/10 bàn cho đội bóng xứ Chùa vàng sau 3 trận. Đây là mũi nhọn cần được các hậu vệ U22 Việt Nam khóa chặt.

U22 Việt Nam chiến đấu với niềm tự hào. Ảnh: S.N

Xét về lực lượng, phong độ, hai đội có sự cân bằng. U22 Thái Lan được thi đấu trên sân nhà, trong khi U22 Việt Nam có được tâm lý thoải mái, và chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ từ các CĐV Việt Nam. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, U22 Thái Lan thua 3, hòa 2 trước U22 Việt Nam.

Nhưng con thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, điều quan trọng là màn thể hiện và sự hiệu quả trên sân của hai đội hôm nay - chung kết bóng đá nam SEA Games 33, lúc 19h30 ngày 18/12. Ai làm tốt hơn, người đó sẽ giành phần thắng.

U22 Thái Lan vừa có chiến thắng vất vả trước U22 Malaysia. Đội chủ nhà SEA Games dù tạo ra áp lực lớn nhưng lại thiếu những phương án tấn công có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Bên cạnh đó, khi dâng cao đội hình, U22 Thái Lan thường để lộ những khoảng trống, và điều này cần được U22 Việt Nam khai thác.

Về phần mình, HLV Kim Sang Sik và các học trò có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. U22 Việt Nam rất tự tin đá đôi công với đối thủ, nhưng cũng sẵn sàng chơi phòng ngự phản công khi thế trận có lợi hơn.

U22 Việt Nam tự tin giành HCV SEA Games. Ảnh: S.N

Đặc biệt những sự thay đổi người chiến thuật của HLV Kim Sang Sik luôn mang tới hiệu quả cao. Ở bán kết, khi U22 Việt Nam chơi bế tắc, Văn Thuận và Thanh Nhàn sau khi vào sân đều ghi bàn thắng.

Dĩ nhiên, Thái Lan ở một đẳng cấp khác so với các đối thủ mà U22 Việt Nam đánh bại tại SEA Games năm nay, chưa kể trận chung kết luôn căng thẳng, kịch tính.

Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị nhiều phương án về chuyên môn, Đình Bắc và các đồng đội cũng phải có một tâm lý vững vàng, tinh thần chiến đấu cao nhất, sẵn sàng cho trận quyết đấu tranh HCV có thể kéo dài tới hiệp phụ hoặc luân lưu.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Văn Khang, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc.

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn