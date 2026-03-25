U23 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007. Tại giải đấu diễn ra ở Tây An, mục tiêu chính của đội là xây dựng lớp kế cận, trong bối cảnh nhiều trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho Asiad 2026.

Ở đợt tập trung này, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chỉ giữ lại một số gương mặt quen thuộc như Đình Hải, Cao Văn Bình, Công Phương hay Văn Thuận. Phần lớn đội hình là các cầu thủ trẻ triển vọng, trong đó có những cái tên từng góp mặt ở U23 Việt Nam như Nguyên Hoàng, Bá Đạt hay Đình Long Vũ.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3). Đây được xem là cơ hội quý để tích lũy kinh nghiệm quốc tế.