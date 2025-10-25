VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phí Tiến Hà (SN 1975, ở Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, ông T. (SN 1963, ở Hải Phòng) muốn xin cho con trai là anh Nguyễn Thế T. (SN 1993) được vào biên chế ngành công an, làm việc tại một trại giam.

Thông qua người quen là ông Nguyễn Viết D., nguyên phó giám thị của trại giam nói trên, ông T. được giới thiệu làm quen với bị can Hà để nhờ giúp việc này.

Quá trình trao đổi trực tiếp, Hà tự giới thiệu mình có khả năng lo được việc cho con trai ông T. nhưng phải mất "phí" là 350 triệu đồng. Theo yêu cầu của Hà, ông T. đã chuyển tiền cho bị can. Sau đó, Hà tiếp tục lấy lý do rằng “chạy việc” rất khó khăn và yêu cầu ông T. chuyển thêm tiền.

Sau khi đưa cho Hà tổng cộng 550 triệu đồng để “chạy việc” nhưng Hà không thể lo cho con trai vào biên chế như hứa hẹn, ông T. đã liên hệ đòi tiền. Do Hà trốn tránh không trả nên ngày 9/1/2019, ông T. đã làm đơn tố giác Phí Tiến Hà đến cơ quan điều tra và giao nộp 2 giấy biên nhận do Hà viết.

Tại CQĐT, Hà không thừa nhận hành vi như cáo buộc và cho rằng, việc có giấy xác nhận là do Hà kinh doanh đá quý nên ông T. chuyển tiền cho Hà để hợp tác kinh doanh. Vì việc kinh doanh thua lỗ nên Hà không trả tiền lại cho ông T.

Cơ quan tố tụng cho rằng, Hà không cung cấp được tài liệu thể hiện việc đầu tư kinh doanh đá quý với ông T. CQĐT đã để Hà và ông T. đối chất với nhau. Tuy nhiên, các bên giữ nguyên lời khai như trên.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, tài liệu giám định và các tài liệu liên quan khác, VKSND TP Hà Nội khẳng định, đủ cơ sở cho thấy Hà đã nhận của ông T. 550 triệu đồng để “chạy việc”.

Theo lời khai của ông Nguyễn Viết D., ông có quen biết Phí Tiến Hà khi Hà làm công an nghĩa vụ từ năm 1999 - 2001 tại trại giam nơi ông từng công tác.

Biết ông T. muốn “chạy việc” cho con, ông D. hỏi thì Hà nói có thể lo được. Vì trước đó Hà từng “nổ” rằng đang làm “lái xe cho các sếp” nên ông D. đã tin tưởng, giới thiệu cho ông T. gặp Hà.

Việc ông T. và Hà trao đổi, thỏa thuận cụ thể những gì, đưa tiền ra sao, ông D. không biết. Cơ quan tố tụng xác định, không có cơ sở xác định ông D. đồng phạm với bị can Phí Tiến Hà.