An Giang:

Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) trong năm 2026 vừa được UBND tỉnh An Giang ban hành nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền.

Theo kế hoạch, địa phương sẽ tập trung khắc phục những hạn chế của năm 2025, hướng tới triển khai Đề án 1371 một cách thực chất và hiệu quả.

Công tác khảo sát nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của người dân tại các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh An Giang sẽ được tích cực thực hiện ngay trong năm 2026. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để tỉnh An Giang xây dựng nội dung tuyên truyền sát nhu cầu, giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt thông tin pháp lý cho bà con, nhất là người dân vùng biên giới và hải đảo.

Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn để biên soạn, bảo đảm tài liệu chuyên sâu phù hợp với từng nhóm đối tượng. Lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn cũng được hướng dẫn cụ thể để cùng tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại cơ sở.

Công tác khảo sát nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của người dân tại các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được tỉnh An Giang tích cực thực hiện trong năm 2026.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của kế hoạch là việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở thông qua đa dạng hình thức như Ngày Pháp luật hàng tháng, hệ thống thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, xây dựng mô hình phối hợp hoạt động công tác, tổ chức các tổ, đội tuyên truyền, làm nhiệm vụ; kết hợp linh hoạt với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, các phong trào thi đua tại địa phương…

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, ưu tiên những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn biên giới, vùng biển, hải đảo.

Để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với các nội dung pháp luật, tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa và cập nhật tài liệu PBGDPL lên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cũng sẽ được triển khai đồng bộ.

Nhằm đảm bảo chất lượng truyền thông, cán bộ, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật của An Giang sẽ được tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực trên nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại chúng (MOOC) do Bộ Tư pháp tổ chức. Các chiến sĩ, lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ cũng sẽ được huấn luyện kỹ năng vận động quần chúng phù hợp với đặc thù địa bàn đóng quân.

Việc chủ động triển khai bài bản Kế hoạch thực hiện Đề án 1371 năm 2026 cho thấy, quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang đang vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin bền vững tại cơ sở.