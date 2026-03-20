Trong đơn kháng cáo, ông Hạ và ông Từ đề nghị tòa phúc thẩm xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, hậu quả vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, từ đó cho hai bị cáo hưởng khoan hồng, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Trước đó, từ 5-9/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm nhóm cựu lãnh đạo Ban QLDA Đắk Lắk nhận hối lộ hàng tỷ đồng để thông thầu dự án đường tránh. HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ mỗi người 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VD

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk (cũ) xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy để được tạo điều kiện tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và 04 của dự án.

Sau khi được đồng ý, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã làm việc với lãnh đạo 3 doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn trúng Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty Xây dựng 470 trúng Gói thầu số 04, trái quy định Luật Đấu thầu 2013.

Theo thỏa thuận, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng hợp đồng và đưa Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm xác định, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã thỏa thuận nhận tiền từ các doanh nghiệp để can thiệp, chỉ đạo cấp dưới giúp 3 công ty trúng thầu, thi công hai gói thầu nêu trên. Trong đó, Phạm Văn Hạ nhận 5,1 tỷ đồng, Bùi Văn Từ nhận 6 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, tháng 1/2026, Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương lần lượt bị tuyên 30 tháng tù và 18 tháng tù về cùng tội Đưa hối lộ.