Như VietNamNet đã đưa, kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy, ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã nhận hối lộ số tiền 14,2 tỷ đồng từ Công ty Bách khoa Việt và Công ty Long Hưng.

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận được 200 triệu đồng từ bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách khoa Việt), ông An đã gợi ý bà Phương chi 9 tỷ đồng để lấy tiền mua biệt thự. Sau khi đưa hối lộ 9,2 tỷ đồng cho cựu phó vụ trưởng, bà Phương chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ.

Liên quan đến việc này, CQĐT cho rằng, hành vi của bà Phương đã phạm và tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 364 BLHS. Tuy nhiên, khi CQĐT chưa có thông tin, tài liệu về việc bà Phương đưa tiền cho ông An thì bà Phương đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Nguyễn Lộc An.

CQĐT đánh giá bà Phương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT để làm rõ bản chất vụ án. Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 364 BLHS, áp dụng Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với và Phương, tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước.

Ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an

Trên cơ sở nội dung đơn tố giác của bà Phương, CQĐT đấu tranh để bà Nguyễn Kim Ngọc (vợ ông An) tự nguyện cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng, nội dung thể hiện việc bà Phương chuyển khoản 9 tỷ đồng.

CQĐT còn làm rõ, ông An không chỉ gợi ý bà Phương chi tiền để mua biệt thự mà cựu phó vụ trưởng còn gợi ý ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) với nội dung tương tự.

Kết quả điều tra cho thấy, thời điểm giữa năm 2014, ông Quỳnh liên hệ với ông Nguyễn Lộc An, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Khi đó, ông An nhận lời giúp đỡ, tạo điều kiện để Công ty Long Hưng được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Sau đó, khi thực hiện việc kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty Long Hưng, Đoàn kiểm tra do chính ông An làm trưởng đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng.

Dù vậy, ngày 27/1/2015, Đoàn kiểm tra và Công ty Long Hưng vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Ngày 2/2/2015, ông An ký phiếu trình ông Đỗ Thắng Hải (khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương), để rồi sau đó ông Hải đã ký giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng.

Đến tháng 7/2015, khi gặp ông Quỳnh tại Hà Nội, ông An tâm sự rằng, đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ, Hà Nội). Chừng 2 tháng sau, ông Quỳnh đến nhà ông An ăn cơm thì ông An tiếp tục nhắc đến chuyện mua nhà và nói ông Quỳnh hỗ trợ mình 10 tỷ đồng để mua bất động sản.

Vì ông An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng, hơn nữa ông An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng bất kỳ lúc nào nên ông Quỳnh đã đồng ý hỗ trợ và sau đó đã chuyển cho ông An 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An.

Sau này, khi vợ ông Quỳnh biết chuyện đã phản đối việc làm trên của chồng, khiến ông Quỳnh phải trao đổi lại với ông An về việc Công ty Long Hưng chỉ chi 5 tỷ đồng. Vì vậy, ông An đã chuyển trả lại cho ông Quỳnh 5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.