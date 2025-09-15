Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10 cũ) điều chỉnh thời khóa biểu và giờ tan trường. Anh Minh có con học lớp 8 ở trường cho biết cuối tuần qua, nhà trường đã điều chỉnh giờ tan học. Trước đây buổi chiều chỉ học 2 tiết, tan trường lúc 15h45 thì nay giờ tan trường là 16h30.

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) cũ điều chỉnh thời khóa biểu. Học sinh sẽ không học vào thứ 7. Một phụ huynh có con học lớp 7 cho biết trước đây con học 7 tiết/ngày, nay lên 8 tiết/ngày. Buổi sáng 4 tiết, chiều 4 tiết. Trong đó có 7 tiết chương trình giáo dục phổ thông, tiết cuối sẽ học chương trình nhà trường. Thời gian vào lớp vẫn như cũ là 7h15, tan trường 16h45 đến 17h.

Học sinh và giáo viên TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại Trường THCS Bình Thọ (TP Thủ Đức cũ) nghỉ học thứ 7 so với thời khóa biểu cũ. Dù vậy, ngày này nhà trường tổ chức các câu lạc bộ. Nếu học sinh có nhu cầu thì đăng ký tham gia còn không có thể nghỉ học ở nhà. Thời gian tan trường vẫn như cũ, các ngày từ thứ 2-6 là 16h45, riêng thứ 6 tan trường lúc 16h.

Trong khi đó, một trường tiểu học ở quận 3 cũ giữ nguyên thời gian học tiết đầu tiên là 7h30 nhưng điều chỉnh thời gian tan trường cho từng khối lớp. Trong đó lớp 1, 2, 5 tan trường lúc 16h; lớp 3-4 tan trường lúc 16h20.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT TPHCM, kể từ hôm nay thời gian mở của trường mầm non từ 6h30; Thời gian đón trẻ từ 7h trở đi, không trễ hơn 8h.Thời gian trả trẻ từ 16h.

Học sinh phổ thông thời gian vào tiết đầu tiên từ 7h trở đi và không muộn hơn 8h. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10h30. Buổi chiều, thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13h và không muộn hơn 13h30. Thời gian kết thúc không trước 16h và không sau 17h.

Các trường chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị. Đồng thời cũng lưu ý đối với các trường học nằm gần nhau trên cùng một trục đường cần phối hợp bố trí lệch giờ tan học (tối thiểu 15 phút) nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.