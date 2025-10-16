Chiều ngày 16/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post cho biết, thực hiện công văn 18272 ngày 14/10 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Báo Nhân Dân xuất bản phụ trương đặc biệt “Công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” (24 trang), doanh nghiệp bưu chính này đang tổ chức chuyển phát gần 110.000 bản phụ trương đặc biệt đến độc giả trên toàn quốc.

Cụ thể, ngay từ đêm 15/10, Vietnam Post đã đồng loạt tổ chức khai thác, vận chuyển để kịp thời chuyển phát đợt 1 phụ trương cùng với số Báo Nhân Dân ra ngày 16/10 tới bạn đọc trên cả nước. Toàn bộ ấn phẩm được các đơn vị khẩn trương tiếp nhận, điều phối, bảo đảm phát hành nhanh nhất, an toàn và đúng thời gian quy định.

“Từng bản phụ trương đến tay độc giả là kết quả của tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tụy của đội ngũ người lao động Bưu điện, góp phần đưa thông tin chính thống của Đảng đến với nhân dân một cách đầy đủ, tin cậy và kịp thời”, đại diện Vietnam Post chia sẻ.

Bưu tá Vietnam Post giao tận tay phụ trương đặc biệt tới độc giả, góp phần chuyển tải kịp thời thông tin đến người dân cả nước.

Theo kế hoạch, đợt 2 phát hành phụ trương đặc biệt về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ được Vietnam Post phối hợp cùng Báo Nhân Dân triển khai tại 7.146 điểm Bưu điện văn hóa xã trên toàn quốc. Các ấn phẩm sẽ được trưng bày trang trọng, bảo quản cẩn thận để phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, thảo luận nội dung các dự thảo văn kiện cho đến khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại diện Vietnam Post cam kết bố trí đầy đủ cơ sở vật chất và thời gian phục vụ thuận tiện để người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đăng tải trên phụ trương đặc biệt của Báo Nhân dân.

Hoạt động chuyển phát ấn phẩm đặc biệt lần này một lần nữa cho thấy tinh thần tận tụy, ý thức trách nhiệm của tập thể người Bưu điện Việt Nam khi góp phần đưa các văn kiện quan trọng của Đảng đến với toàn dân.

Đây cũng là một minh chứng về vai trò của doanh nghiệp bưu chính lớn trong việc đồng hành cùng các cơ quan báo chí, góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và đồng thuận xã hội trên mọi miền Tổ quốc.