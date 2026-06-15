Khởi đầu chậm

Trong một trận đấu có nhịp độ tăng dần theo thời gian, từ chậm rãi đến sôi động với nhiều bàn thắng, Hà Lan và Nhật Bản đã tạo nên cuộc đối đầu hấp dẫn nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện của trận đấu, một màn so tài khiến khán giả tại Dallas Stadium liên tục bị cuốn theo cảm xúc.

Hà Lan có 2 lần vươn lên dẫn trước. Ảnh: Oranje

Cái nóng như thiêu đốt trong SVĐ khiến cả hai đội nhập cuộc khá chậm ở hiệp 1, nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ.

Virgil van Dijk và Crysencio Summerville hai lần đưa Oranje vượt lên dẫn trước, nhưng những điều chỉnh mang thiên hướng phòng ngự của Ronald Koeman đã khiến đội bóng áo cam phải trả giá bằng bàn gỡ muộn của Daichi Kamada ở phút 89.

Khi nhìn lại lịch sử bóng đá Hà Lan, thật khó để tưởng tượng họ không sở hữu một tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Từ những “số 9 toàn diện” như Johan Cruyff hay Dennis Bergkamp cho tới những trung phong cổ điển như Marco van Basten và Ruud van Nistelrooy.

Nhưng ở World Cup tại Bắc Mỹ, Koeman phải lựa chọn giữa Donyell Malen, Wout Weghorst hoặc kéo Cody Gakpo vào giữa. Không phương án nào thực sự mang lại sự yên tâm cho một chiến dịch tìm cúp vàng.

Koeman quyết định trao cơ hội cho Malen. Tiền đạo của Roma suýt giải quyết cuộc tranh luận ấy chỉ sau 3 phút thi đấu khi tung cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng bị Zion Suzuki xuất sắc cản phá.

Nhật Bản thi đấu rất tự tin trước Hà Lan. Ảnh: Oranje

Thủ môn Nhật Bản sinh ra tại Mỹ nhưng lớn lên ở Urawa, quê hương của mẹ anh, đã phản xạ nhanh như một con báo để cứu thua.

Đó cũng là cơ hội rõ ràng nhất trong một hiệp đấu diễn ra với nhịp độ rất thấp. Cả Koeman lẫn Hajime Moriyasu đều không yêu cầu các học trò gây áp lực tầm cao.

Trong giải đấu mà nhiều đội sợ thua hơn là muốn thắng, điều đó khiến phần lớn các đợt tấn công trở thành những pha kiểm soát bóng tĩnh và thiếu đột biến.

Malen một lần nữa đe dọa khung thành Nhật Bản bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc, nhưng Suzuki tiếp tục chiến thắng. Gakpo cũng đưa một tình huống đá phạt được dàn xếp công phu bay thẳng lên khán đài.

Ở phần sân đối diện, phải đến cuối hiệp 1 thì Nhật Bản mới thực sự tạo ra nguy hiểm, khi Shunsuke Nakamura và Ayase Ueda liên tiếp dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc.

Mưa bàn thắng

Hà Lan và Nhật Bản bước vào hiệp 2 với nguồn năng lượng hoàn toàn khác. Bàn mở tỷ số đến với “Oranje” ở phút 51.

Khoảnh khắc Nhật Bản bật cao ghi bàn giữa những người khổng lồ, cùng việc bóng chạm hai nhịp, gợi nhớ đến những câu chuyện trong Captain Tsubasa. Ảnh: FIFA

Sau tình huống bóng bật ra từ quả tạt bên cánh, Frenkie de Jong mở sang phải cho Ryan Gravenberch, người treo bóng vào vòng cấm để Van Dijk bật cao đánh đầu. Cú dứt điểm không thật sự đẹp nhưng đủ hiểm để đưa bóng nằm gọn trong góc xa.

Trung vệ Taniguchi có phản ứng đòi phạt lỗi đẩy người, nhưng sâu thẳm anh hiểu rằng bản thân đã thiếu quyết liệt trong pha tranh chấp với đội trưởng Hà Lan.

Nhật Bản đáp trả gần như ngay lập tức. Chỉ 5 phút sau, Takefusa Kubo khuấy đảo trong vòng cấm trước khi bóng tìm đến Nakamura, người bình tĩnh chỉnh nhịp rồi sút chìm cực mạnh khiến Bart Verbruggen bị đánh bại.

Bàn thắng giúp trận đấu bùng nổ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Gakpo và Summerville đều thể hiện phiên bản hay nhất của mình.

Summerville, cầu thủ được dự đoán sẽ nhận được nhiều lời đề nghị chuyển nhượng trong mùa hè này, đưa Hà Lan vượt lên lần thứ 2 bằng cú cứa lòng chân trái đẳng cấp.

Bàn thắng khiến người hâm mộ Hà Lan nhớ đến Arjen Robben thời đỉnh cao.

Nhật Bản xứng đáng giành điểm. Ảnh: JFA

Bị dẫn bàn lần nữa, Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình. Ngược lại, Hà Lan lùi sâu hơn. Các quyết định thay người của Koeman đóng vai trò quan trọng, với hệ thống phòng ngự 5 người.

Những phút cuối gần như chỉ diễn ra quanh vòng cấm của Verbruggen. Rồi bàn gỡ hòa 2-2 đến ở phút 88 theo cách khá kỳ lạ.

Từ quả phạt góc của Junya Ito, Koki Ogawa đánh đầu về phía khung thành. Kamada, trong nỗ lực tránh bóng, lại vô tình để bóng chạm vào phần đỉnh đầu đổi hướng đi vào lưới.

Chỉ một cú chạm rất nhẹ nhưng đủ làm Verbruggen bị đánh lừa hoàn toàn. Một pha ghi bàn liên tưởng đến những khoảnh khắc trong Captain Tsubasa.

Kết quả 2-2 hợp lý cho màn trình diễn xuất sắc. Dù vậy, Nhật Bản đang có chút lo lắng với chấn thương của Kubo.