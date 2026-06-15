Video bóng đá Hà Lan 2-2 Nhật Bản (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Hà Lan: Van Dijk (51'), Summerville (63')
Nhật Bản: Nakamura (58'), Daichi Kamada (89')
Đội hình thi đấu
Hà Lan (4-3-3): Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch (N. Aké 81'), Tijani Reijnders (Q. Timber 70'), Frenkie De Jong, Crysencio Summerville (T. Koopmeiners 70'), Donyell Malen (M. Depay 70'), Cody Gakpo (B. Brobbey 85').
Nhật Bản (3-4-3): Zion Suzuki, Tsuyoshi Watanabe (T. Tomiyasu 75'), Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Y. Sugawara 75'), Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo (K. Ogawa 75'), Daizen Maeda (J. Ito 66'), Ayase Ueda (K. Shiogai 84').