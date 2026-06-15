HLV Fae để Amad Diallo dự bị khi Bờ Biển Ngà bắt đầu hành trình World Cup 2026, bằng cuộc so tài với Ecuador. Đến phút 56, ông tung sao MU vào sân và cục diện trận đấu đã có những biến chuyển, tạo nên niềm vui vỡ òa vào những phút cuối.

Chính Amad Diallo dường như cũng không dám tin vừa ghi bàn giúp Bờ Biển Ngà thắng trận ra quân tại World Cup 2026. Ảnh: The Touchline

Việc đưa Amad Diallo vào sân, để Diomande trở lại vị trí sở trường, được giới chuyên môn đánh giá là một quyết định sáng suốt của thuyền trưởng Fae.

Ecuador đã có những cơ hội để xuyên thủng hàng thủ Bờ Biển Ngà, nhưng không thành công. Và họ đã nhận đòn giáng vào phút 90, với bàn thắng tuyệt đẹp của sao MU, Amad Diallo.

Đây là pha lập công quyết định được ghi ở thời gian muộn nhất với một cầu thủ dự bị, kể từ khi Totti từng làm được cho tuyển Italia (quả phạt đền ở phút 94) trong trận gặp Úc tại World Cup 2006.

“Một bàn thắng tuyệt vời từ Amad Diallo. Cậu ấy vào sân từ ghế dự bị và biết rằng mình có thể là người ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng…”, cựu hậu vệ tuyển Anh, Stephen Warnock dành lời khen cho sao MU.

Thêm những lời bình luận từ cựu tiền đạo tuyển Nam Phi, Benni McCarthy trên BBC: “Đó là một pha chạy chỗ miễn chê của Wilfried Singo và chuyền bóng chính xác cho Amad Diallo.

Đó là một đường bóng rất khó đón, tôi nghĩ đa phần các cầu thủ sẽ không chế bóng rồi mới dứt điểm, nhưng Amad Diallo đã dứt điểm ngay lập tức. Một bàn thắng tuyệt đẹp”.

Trong một số hình ảnh được ghi lại, Amad Diallo dường như cũng không tin nổi bản thân vừa ghi bàn quyết định giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng trước Ecuador, chiến thắng đầu tiên của họ tại World Cup, kể từ 2014.

Từ nước Anh, HLV trưởng MU, Michael Carrick, cũng như fan hâm mộ của họ ở khắp mọi nơi, hẳn rất tự hào về Amad Diallo.

(Nguồn VTV)