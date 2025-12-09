Hãng thông tấn Kyodo ngày 8/12 đưa tin, một khoản tiền thừa kế vô chủ cao kỷ lục đã được chuyển vào ngân khố của Nhật Bản trong năm nay, giữa lúc tình trạng già hóa dân số ở quốc gia châu Á ngày càng trầm trọng.

Theo dữ liệu mới nhất của Tòa án Tối cao Nhật Bản, ngân khố nước này đã nhận được 129 tỷ Yen tài sản không có người thừa kế trong năm tài chính 2024. Đây là số tiền lớn nhất từng được ghi nhận từ năm 2013, khi con số lúc ấy chỉ là 33,6 tỷ Yen.

Luật pháp Nhật Bản quy định, nếu một cá nhân qua đời mà không có người thừa kế, bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ hoặc anh chị em ruột, cũng như không có di chúc, tài sản sẽ thuộc về nhà nước sau khi tòa án thanh toán các khoản thuế chưa trả và chi phí tang lễ.

Ngân khố Nhật Bản nhận được số tiền thừa kế vô chủ cao kỷ lục trong năm ngoái. Ảnh: Kyodo News

Truyền thông địa phương nhấn mạnh, đây là khoản tiền mà chính phủ Nhật Bản không hề mong muốn, khi nó phản ánh 2 vấn đề lớn của quốc gia này là dân số giảm và tình trạng người cao tuổi cô độc.

"Ngày càng nhiều người cao tuổi qua đời trong tình trạng độc thân và không có họ hàng gần. Số ca tử vong tăng hàng năm cũng có thể là một yếu tố, khi số người qua đời trong năm ngoái là 1,6 triệu trường hợp", báo cáo của Viện Nghiên cứu Nhật Bản (JRI) cho biết.

Trên thực tế, việc ngân khố nhận được số dư kỷ lục không phải là biểu hiện duy nhất của bức tranh dân số u ám tại Nhật Bản. Số lượng nhà bỏ hoang (akiya) ở quốc gia châu Á tính đến cuối năm 2023 là 9 triệu căn, tương đương 14% tổng số nhà trên toàn quốc. Số nhà không có người ở này do chủ nhân qua đời mà không có người thừa kế hoặc vì người thân không muốn gánh chi phí bảo trì.

Vào tháng 8 năm nay, chính phủ Nhật Bản thông báo, dân số của nước này đã giảm 908.000 người vào năm 2024 xuống còn 120,6 triệu người. Đây cũng là năm thứ 16 liên tiếp Tokyo ghi nhận tình trạng suy giảm dân số.