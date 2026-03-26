Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn thạo tin ngày 25/3 cho biết: "Nếu kẻ thù cố gắng thực hiện bất kỳ hành động trên bộ nào đối với các đảo của Iran hoặc bất kỳ phần nào thuộc lãnh thổ của chúng tôi hoặc cố gắng gây tổn thất cho Iran thông qua các hoạt động hải quân ở Vịnh Ba Tư hoặc biển Oman, chúng tôi sẽ mở các mặt trận khác".

Nguồn tin đề cập cụ thể tới eo biển Bab el-Mandeb và khẳng định Iran có cả khả năng lẫn quyết tâm tạo ra "mối đe dọa đáng tin cậy" trong khu vực đó nếu căng thẳng leo thang. Người này cảnh báo: “Nếu người Mỹ có ý định hành động liều lĩnh liên quan đến eo biển Hormuz, họ nên cẩn thận đừng để thêm một eo biển nữa vào danh sách thách thức của mình".

Khoảng 12% tổng lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu và một phần đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Bab el-Mandeb hàng năm.

Cũng trong ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran có thông tin tình báo cho thấy các đối thủ đang chuẩn bị chiếm một trong những hòn đảo của Iran với sự hỗ trợ từ một quốc gia trong khu vực.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X bằng cả tiếng Ảrập và tiếng Ba Tư, ông Ghalibaf viết: "Lực lượng Iran đang theo dõi mọi động thái của kẻ thù và nếu có bất kỳ hành động nào, tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia đó sẽ bị nhắm mục tiêu bằng các cuộc tấn công liên tục và không ngừng nghỉ". Quan chức này không nêu cụ thể tên quốc gia đề cập trong bài đăng.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách chiếm đóng đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran nếu các cuộc đàm phán với Tehran thất bại.

Tờ Yedioth Ahronoth trích dẫn một nguồn tin giấu tên của Israel tiết lộ: "Ông Trump rất muốn chấm dứt xung đột và nếu điều đó thất bại, ông ấy sẽ kiểm soát đảo Kharg. Các công tác chuẩn bị cho kịch bản này cũng đang được tiến hành".

Đảo Kharg ở Vịnh Ba Tư, nằm cách bờ biển Iran khoảng 30km và được coi là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo này.