Tại giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025, đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng rất lớn nhờ phong độ ổn định nhiều năm qua, thường xuyên góp mặt trong top 4 tại Volleyball Nations League.

Nhiều chuyên gia thậm chí đánh giá họ là ứng viên tiềm năng cho chức vô địch. Thế nhưng, ngay trong trận ra quân, Nhật Bản đã phải nhận cú sốc nặng nề khi đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ - đội vốn không được đánh giá cao ở môn bóng chuyền nam.

ĐT Nhật Bản (áo sẫm) thua sốc trận ra quân - Ảnh: Volleyball World

Trong trận đấu này, đội bóng hạng 16 thế giới thi đấu đầy tự tin, tận dụng tối đa những sai lầm của đối thủ và khép lại trận đấu chỉ sau 3 set với các tỷ số 25-19, 25-23 và 25-19.

Chiến thắng được xem là bất ngờ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn vượt trội mà đội bóng châu Âu đã thể hiện.

Về phía Nhật Bản, việc thiếu vắng đối chuyền ngôi sao Yuji Nishida rõ ràng để lại khoảng trống lớn đối với đội bóng hạng 5 thế giới. Người thay thế là Kento Miyaura vẫn ghi được 13 điểm, nhưng không đủ sức tạo ảnh hưởng như Nishida.

Niềm vui của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Volleyball World

Với thất bại này, Nhật Bản sẽ chịu áp lực cực lớn ở lượt trận thứ 2 gặp Canada – một đối thủ mạnh hơn nhiều. Nếu tiếp tục trắng tay, đội bóng xứ mặt trời mọc có nguy cơ phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.