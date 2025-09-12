Philippines vốn không được coi là cường quốc bóng chuyền, và tấm vé dự Giải vô địch thế giới lần này của họ đến từ vai trò chủ nhà.

Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng tại SM Mall of Asia Arena với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, một trong những nhà thi đấu lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân lại khiến người hâm mộ thất vọng.

Chủ nhà Philippines quá yếu so với Tunisia - Ảnh: FIVB

Ở trận mở màn, Philippines thua trắng 0-3 trước Tunisia, đội bóng chỉ đứng hạng 40 thế giới. Trong khi đó, Philippines xếp tận vị trí 89 và chưa từng lọt vào chung kết SEA V.League. Dù có nhiều cầu thủ ngoại kiều, đội chủ nhà vẫn quá yếu.

Set đầu tiên, Tunisia dễ dàng thắng 25-13, có lúc dẫn 12-1. Sang set hai, Philippines cải thiện đôi chút nhưng vẫn thua 17-25. Set ba là màn bám đuổi quyết liệt nhất, nhưng họ vẫn gục ngã 23-25.

Tunisia rõ ràng đã “nhẹ tay” khi tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị, song điều đó cũng không giúp Philippines tránh khỏi thất bại.

Niềm vui của các VĐV Tunisia - Ảnh: FIVB

Đây là kết quả hiếm có với một đội chủ nhà ở giải đấu tầm thế giới. Nhiều người so sánh với Nhật Bản năm 1998 khi thua 0-3 trận ra quân nhưng sau đó vẫn lách qua vòng bảng.

Với Philippines, viễn cảnh phải nhận thêm hai thất bại nặng nề trước Iran và Ai Cập gần như khó tránh khỏi.