"Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn cho đến khi có quyết định khác", thông báo của VFV cho hay.

Trước đó, VFV thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng được tham dự các giải đấu trong nước sau khi nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới tại giải U21 thế giới 2025.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu các giải trong nước vì đang liên quan tới án phạt của FIVB. Ảnh: S.N

Tại giải đấu này, FIVB kết luận VĐV của Việt Nam không có đủ điều kiện thi đấu. Ngoài việc Đặng Thị Hồng bị loại khỏi giải ngay lập tức, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận ở vòng bảng (có VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu), dẫn đến việc thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh mất tấm vé vào vòng 16 đội.

Liên quan tới vấn đề kiểm tra giới tính VĐV nhằm tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, VFV cũng có thông báo chính thức. Theo VFV, việc kiểm tra sẽ được làm chặt từ đầu năm 2026 do các quy định trong mùa giải 2025 đã được ban hành và áp dụng tại các giải đấu trong nước.

Điều này cũng có nghĩa một số VĐV bị dư luận nghi ngờ về việc gian lận giới tính vẫn được thi đấu bình thường cho tới hết năm 2025.

"Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026", VFV thông báo.

Với các tuyển thủ tham dự giải đấu quốc tế, VFV cho biết: "VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT".