Ngắm hoa anh đào ở Nhật. Ảnh: Melissa Tse/Telegraph

Theo Telegraph, sự kiện thường niên này thu hút tới 200.000 du khách đến thành phố Fujiyoshida nhưng người dân cho biết, lượng khách đổ về quá đông và khó quản lý. Họ cho rằng du khách tới công viên Arakurayama Sengen đã hành động thái quá khi vào nhà riêng, sử dụng toilet mà không được phép cũng như phóng uế trong vườn của người dân.

Ông Shigeru Horiuchi, Thị trưởng thành phố Fujiyoshida cho biết: “Đối với thành phố Fujiyoshida, núi Fuji không chỉ là một điểm thu hút khách du lịch, đó là cả cuộc sống của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất lo ngại về thực tế rằng, đằng sau cảnh đẹp, cuộc sống yên bình và phẩm giá của người dân đang bị đe dọa”.

Ảnh: Melissa Tse/Telegraph

Lễ hội hoa anh đào đã được tổ chức tại công viên Arakurayama Sengen, dưới chân núi Fuji, trong hơn một thập niên. Vào mùa hoa nở, đám đông đổ xô đến đài quan sát của công viên để chiêm ngưỡng núi Fuji được bao phủ bởi những bông hoa màu hồng.

Ban tổ chức lo ngại sự kiện năm nay có thể thu hút nhiều khách du lịch hơn bình thường vì đồng Yên yếu. Theo chính quyền địa phương, các vấn đề như tắc nghẽn giao thông, những ảnh hưởng tới người dân và tình trạng xả rác đã gia tăng trong những năm gần đây. Ngoài ra, cũng có báo cáo về việc trẻ em bị đám đông xô đẩy ra đường.

Mặc dù lễ hội bị hủy bỏ, chính quyền địa phương vẫn đang chuẩn bị cho lượng khách đổ về trong mùa hoa anh đào.