Theo hãng tin TASS, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/2 đã bày tỏ sự quan ngại trước chính sách tái vũ trang và mở rộng năng lực tấn công của Nhật Bản, cảnh báo đây là động thái làm gia tăng căng thẳng khu vực, đồng thời làm xói mòn lòng tin của các quốc gia láng giềng đối với Tokyo.

"Trong thời gian vừa qua, Nhật Bản đã có các chính sách 'có chủ đích' nhằm gỡ bỏ những ràng buộc trong hiến pháp hậu thế chiến. Việc Tokyo tái vũ trang và mở rộng tập trận chung với Mỹ cùng các đồng minh khác, trong đó có các quốc gia thành viên NATO, đang đặt ra thách thức với hòa bình và ổn định tại châu Á - Thái Bình Dương", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, thông qua các kênh ngoại giao cũng như trên các diễn đàn công khai, Moscow đã nhiều lần gửi thông điệp rõ ràng tới Tokyo rằng những hành động làm gia tăng căng thẳng khu vực và tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế "không thể chấp nhận được".

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Nga cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước những thông tin cho rằng Nhật Bản đang xem xét thay đổi lập trường về vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi tin việc Nhật Bản quân sự hóa sẽ chỉ khiến tình hình khu vực Đông Bắc Á tồi tệ hơn và tất nhiên điều đó sẽ dẫn đến những biện pháp trả đũa từ những quốc gia bị quá trình đó đe dọa", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko phát biểu hôm 20/12/2025.

Trong thông cáo ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định nước này không ngăn cấm công dân Nhật Bản tới thăm mộ người thân tại đảo Kuril, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Moscow và Tokyo.