Theo báo Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 13/1 đã gặp gỡ để thảo luận về an ninh kinh tế, lịch sử và tăng cường giao lưu văn hóa. Sau cuộc gặp, bà Takaichi đã mời ông Lee tham gia một buổi tập trống cùng nhau.

Thủ tướng Takaichi được biết tới là một người hâm mộ nhạc rock nhiệt thành và từng chơi trống khi còn học đại học. Bà đã trực tiếp hướng dẫn cho ông Lee.

Khi chơi nhạc, hai nhà lãnh đạo cùng mặc một bộ đồng phục màu xanh dương, biểu tượng của tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau. Xuyên suốt buổi chơi trống kéo dài khoảng 25 phút, bà Takaichi và ông Lee đã cùng đánh trống theo ca khúc chủ đề "Golden" của bộ phim KPop Demon Hunters và bài hát "Dynamite" của nhóm nhạc BTS.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng chơi trống. Video: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

"Khi chúng tôi gặp nhau bên lề hội nghị APEC năm ngoái, ông Lee nói rằng chơi trống là một ước mơ của mình, vì vậy tôi đã chuẩn bị hoạt động này như một món quà bất ngờ", bà Takaichi cho biết.

"Tôi rất vui vì sự bất ngờ này. Tôi đã luôn muốn chơi trống từ khi còn nhỏ. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng tôi hơi vụng về và lạc nhịp. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã cố gắng hòa nhịp cùng nhau. Tôi hy vọng quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong tương lai cũng sẽ cùng chung một hướng", ông Lee nói.

Ở cuối chương trình, hai nhà lãnh đạo đã ký tặng lên dùi trống và trao đổi cho nhau. "Hoạt động này thể hiện sự gắn bó và mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo. Nó đã biến cuộc trao đổi không chính thức thành một khoảnh khắc giao lưu văn hóa độc đáo", phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.