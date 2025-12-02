Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay đã tới Lào để dự cuộc gặp cấp cao giữa 2 Đảng và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào là cơ chế rất quan trọng để triển khai quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đây không chỉ là kỳ họp thường niên nhằm rà soát các thỏa thuận hợp tác trong năm mà còn là kỳ họp mang tính chất đặc biệt khi diễn ra ngay sau cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam vào trưa nay. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp, khẳng định sự quan tâm và quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao trong vun đắp mối quan hệ “có một không hai” cũng như vai trò then chốt của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ - một thiết chế hợp tác đã được duy trì suốt 48 năm qua.

Trước kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết năm nay, hai bên sẽ đánh giá toàn diện kết quả các lĩnh vực hợp tác trong 5 năm 2021-2025.

Kỳ họp cũng mang tính định hướng chiến lược khi hai bên sẽ thảo luận, đề ra phương hướng hợp tác cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và các thỏa thuận cấp cao, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất để đưa hợp tác kinh tế trở thành một trong những trụ cột mang tính gắn kết chiến lược.

Thứ trưởng cho biết đây cũng là dịp để khẳng định và làm sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Sự gắn kết chặt chẽ này mang ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với ổn định và phát triển của mỗi nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực.

Nhiều dự án hợp tác trọng điểm, nhất là giai đoạn 2024-2025, đã được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, mang lại kết quả thực chất, tạo động lực mới cho hợp tác.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thủ đô Vientiane đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có; là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước và tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc. Mối quan hệ này cần được gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ sau.

Hai bên đã phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời xây dựng thêm cơ chế mới để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các thỏa thuận.

Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại giữa Việt Nam và Lào được duy trì và phát triển với vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ.

Một số dự án quy mô lớn về năng lượng, khai thác khoáng sản được thúc đẩy triển khai thực hiện. Điều này đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy các dự án khác của Việt Nam đầu tư sang Lào.

Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 6,21 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD. Nhiều dự án lớn đã hoàn thành, hoạt động hiệu quả và mang lại lợi nhuận, góp phần tạo việc làm cho người dân Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai nước.

Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ Lào đã cho phép các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào 35 công trình, dự án trên các lĩnh vực với tổng vốn đăng ký 4,3 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp trung bình khoảng 200 triệu USD/năm tiền thuế và các nghĩa vụ tài chính cho Chính phủ Lào.

Giai đoạn 2021-2025, thương mại Việt Nam và Lào tăng trưởng vượt mức mục tiêu lãnh đạo hai nước đề ra, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD.

"Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng ta luôn tự hào về những nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ trong việc xây dựng đất nước, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào không ngừng đơm hoa, kết trái; đưa mối quan hệ này trở nên hết sức mẫu mực, thủy chung, trong sáng và là hình mẫu duy nhất trên thế giới" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.