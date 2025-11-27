Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, hiện doanh nghiệp có thể tiếp cận hỗ trợ tín dụng qua 2 kênh hiệu quả là các tổ chức tín dụng và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF).

Trước hết, về kênh hỗ trợ tiếp cận tín dụng qua các tổ chức tín dụng, hàng năm, Ngân hàng Nhà nước đều ban hành các chỉ thị với định hướng tăng trưởng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư (Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2021, Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2022, Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2023, Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2024, Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2025).

Chỉ tính riêng trong năm 2024 đã có 7 văn bản chỉ đạo tín dụng được ban hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2024, cơ quan quản lý đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn Luật Tổ chức tín dụng với quy trình cấp tín dụng linh hoạt hơn, phù hợp hơn với thị trường.

Sau đại dịch Covid-19, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đã được tích cực triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp tăng năng lực phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đã được tích cực triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp tăng năng lực phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chẳng hạn như Nghị định số 116/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 2023, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản chính thức được áp dụng, tới nay đã 3 lần nâng quy mô (từ 15.000 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng, 60.000 tỷ đồng và 100.000 tỷ đồng), với lãi suất thấp hơn 1–2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn (Thông tư 02/2023/TT-NHNN, Thông tư 06/2024/TT-NHNN).

Tính đến hết tháng 9/2025, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các tổ chức tín dụng đạt trên 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 13,16% so với tháng 12/2024,​​​ chiếm 19,12% dư nợ toàn nền kinh tế.

“Dù đã giảm mạnh lãi suất và tăng hỗ trợ thủ tục, song mức hấp thụ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn thấp (chỉ 19,04% dư nợ toàn nền kinh tế). Nguyên nhân do doanh nghiệp nhỏ thiếu tài sản đảm bảo, dòng tiền yếu, liên tiếp chịu tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt”, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể nhận định.

Về kênh hỗ trợ tiếp cận tín dụng qua Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), hình thức hỗ trợ là cho vay ưu đãi 1,2%/năm (ngắn hạn), 4,4%/năm (trung – dài hạn). Quỹ đã ký thỏa thuận với 8 ngân hàng thương mại để ủy thác cho vay. Tới nay, tổng số vốn Quỹ đã chấp thuận cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng đối với 47 dự án; tổng vốn đã giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiến độ của dự án vay vốn đạt khoảng 806 tỷ đồng, dư nợ còn khoảng 536 tỷ đồng.

Ưu điểm của kênh hỗ trợ này là lãi suất thấp nhất thị trường, giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quy trình có kiểm soát chặt chẽ, hạn chế rủi ro nợ quá hạn.

Tuy nhiên, kênh hỗ trợ này vẫn còn một số hạn chế nổi bật gồm: Quy mô vốn nhỏ so với nhu cầu hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đối tượng cho vay của Quỹ còn hẹp; Chưa có cơ chế định giá rủi ro theo chuỗi giá trị, chưa ưu tiên rõ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (WSMEs) hoặc doanh nghiệp xanh…