Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho 302 tân cử nhân khóa 8 của Chương trình BIFA vào tháng 11/2025

Sức hút của BIFA không chỉ đến từ chương trình đào tạo tối ưu trong bối cảnh hội nhập, mà còn từ sự đánh giá cao của các nhà tuyển dụng lớn dành cho chất lượng nổi trội được khẳng định qua thành công của 8 khóa sinh viên đã tốt nghiệp và tham gia thị trường lao động. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) sẽ đẩy mạnh quốc tế hóa hoạt động học tập, mở rộng thêm nhiều “đặc quyền” dành cho sinh viên BIFA tại Anh.

Chương trình đào tạo đón đầu xu thế toàn cầu hóa

Năm 2018, NEU đã hợp tác với ĐH Cardiff Metropolitan triển khai chương trình liên kết quốc tế BIFA, vừa đào tạo thế hệ nhân lực đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, đồng thời mở ra cơ hội học tập theo chuẩn quốc tế và cơ hội nghề nghiệp trên toàn thế giới cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chương trình được thiết kế học hoàn toàn bằng tiếng Anh và giảng dạy tại NEU bởi đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ được đào tạo bài bản tại các quốc gia tiên tiến. Sinh viên BIFA được học tập trong môi trường chuẩn quốc tế, tham gia các buổi trao đổi học thuật, hội thảo chuyên đề với giảng viên của NEU và ĐH Cardiff Metropolitan.

Chương trình Cử nhân quốc tế BIFA kéo dài 3 năm và sinh viên nhận bằng cử nhân do ĐH Cardiff Metropolitan cấp

Chương trình Cử nhân quốc tế BIFA kéo dài 3 năm, sinh viên có thể lựa chọn học trọn vẹn tại NEU hoặc chuyển tiếp sang Vương quốc Anh học tại ĐH Cardiff Metropolitan trong một hoặc hai năm cuối. Sinh viên chưa đủ tiếng Anh IELTS 6.0 sẽ học một năm dự bị tiếng Anh, trước khi bước vào giai đoạn đào tạo chính thức. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng cử nhân do ĐH Cardiff Metropolitan cấp.

Vinh danh 302 tân cử nhân khóa 8 và chào đón tân sinh viên khóa 12

Mới đây, ngày 9/11, NEU và Đại học Cardiff Metropolitan đã tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp khóa 8 và Khai giảng khóa 12 Chương trình Cử nhân quốc tế BIFA. Trong 302 tân cử nhân, có tới 138 bạn đạt loại Xuất sắc.

Tại lễ tốt nghiệp, GS.TS Nguyễn Thành Hiếu - Phó Giám đốc NEU gửi thông điệp tới các tân cử nhân: tấm bằng cử nhân quốc tế không chỉ ghi dấu hành trình tri thức đã qua, mà còn mở ra chặng đường mới, nơi mỗi sinh viên cần tiếp tục học hỏi, phát huy năng lực và sẵn sàng hội nhập, cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu.

Với nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng toàn diện và tư duy quốc tế, GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tin tưởng sinh viên BIFA sẽ trở thành những công dân toàn cầu năng động và sáng tạo

Về phía Đại học Cardiff Metropolitan, TS. Mukul Madahar - Phó Trưởng khoa phụ trách Hợp tác, TS. Ramakanta Patra - Giảng viên cao cấp về Kinh tế và Tài chính, cùng TS. Ingy Shaaban là những người đồng hành với Chương trình qua nhiều sự kiện lớn, hội thảo và hỗ trợ trực tiếp sinh viên BIFA nhiều năm qua. Trực tiếp trao bằng cho sinh viên, TS. Mukul Madahar bày tỏ niềm tự hào khi khóa 8 đã xuất sắc hoàn thành hành trình học tập để trở thành những tân cử nhân quốc tế.

TS. Mukul Madahar phát biểu tại sự kiện

Gia tăng nhiều “đặc quyền” quốc tế cho sinh viên

Một trong những lợi thế lớn của sinh viên BIFA là được sự đồng hành của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, trong đó có Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW). ICAEW đã sát cánh cùng BIFA hỗ trợ sinh viên theo đuổi chứng chỉ hành nghề quốc tế, kết nối với nhà tuyển dụng. Mạng lưới doanh nghiệp đối tác toàn cầu của ICAEW mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên BIFA trong và ngoài nước.

Chương trình BIFA sẽ tăng cường quốc tế hóa hoạt động học tập, mang đến nhiều trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên

Trong thời gian tới, chương trình BIFA sẽ tăng cường quốc tế hóa hoạt động học tập, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế tại Cardiff Metropolitan, cũng như các dự án học thuật chung với sinh viên bản xứ và giảng viên Đại học Cardiff Metropolitan. Hai trường hướng tới triển khai mô hình Global Classroom, cho phép sinh viên BIFA tại NEU tham dự trực tuyến các bài giảng thực tế tại Cardiff Metropolitan, nhằm tăng cường trải nghiệm học tập quốc tế và kết nối học thuật giữa hai trường.

Về phía Đại học Cardiff Metropolitan, TS. Mukul Madahar khẳng định sẽ tăng cường chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam để hỗ trợ sinh viên sang học tại Cardiff Metropolitan hoặc tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ tại Cardiff Metropolitan.

Với chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng yêu cầu của thị trường tài chính, kế toán trong thời kỳ hội nhập, cùng việc gia tăng cơ hội quốc tế cho sinh viên, Chương trình Cử nhân quốc tế BIFA tiếp tục khẳng định là lựa chọn tối ưu cho những bạn trẻ Việt Nam muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực đầy triển vọng này.

