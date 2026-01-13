Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có 8 ngành/chương trình đào tạo mới ngoài sư phạm, gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Nhà trường xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; số chỉ tiêu còn lại được xét tuyển theo 3 phương thức (PT1, PT2, PT3).

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức xét tuyển cho cùng một ngành. Mỗi phương thức có một điểm xét theo thang điểm 30; trong đó ĐX2, ĐX3 được quy đổi về cùng thang điểm thi tốt nghiệp THPT với ĐX1 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Với mỗi ngành/chương trình đào tạo, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo một thang điểm chung; hệ thống tự động lấy điểm xét cao nhất (ĐX1, ĐX2 hoặc ĐX3) để xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dành một số chỉ tiêu ngành ngoài sư phạm để xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Trường cũng xem xét tiếp nhận một số học sinh dân tộc thiểu số vào học trình độ đại học theo Nghị định của Chính phủ về chế độ cử tuyển.

PT1 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo PT1 cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển theo PT1 vào ngành/chương trình đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng theo học.

Đối với các ngành năng khiếu: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2026 do trường tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường tổ chức thi năng khiếu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường đại học khác tổ chức để xét tuyển.

PT2 - Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội quy định các điều kiện ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và yêu cầu đầu vào của mỗi ngành đào tạo; phân loại theo 3 diện:

- Diện A áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào tất cả các ngành, trừ Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật;

- Diện N áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật;

- Diện T áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao.

PT3 - Xét kết quả thi Đánh giá năng lực - SPT năm 2026

Thí sinh đăng ký dự tuyển theo PT3 cần tham dự kỳ thi SPT năm 2026 với các môn thi tương ứng tổ hợp xét tuyển của ngành/chương trình đăng ký. Mặt khác, thí sinh dự tuyển vào ngành đào tạo giáo viên theo PT3 phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (học lực lớp 12 xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

Điều kiện, tiêu chí xét tuyển và cách quy đổi của từng phương thức, quý độc giả và thí sinh xem tại đây.