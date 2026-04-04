Ngay trong giai đoạn đầu, 16 "cuốn sách người" đã được giới thiệu và "cho mượn", thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả ở các độ tuổi khác nhau. Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng - người sáng lập mô hình, nếu thư viện truyền thống gặp khó ở việc thu hút bạn đọc, thì Thư viện Người lại đối diện thách thức ngược lại: tìm được những "cuốn sách" đủ chiều sâu.

Điểm đáng chú ý trong tháng đầu vận hành là sự góp mặt của 16 "cuốn sách người" đến từ nhiều lĩnh vực, quốc gia và trải nghiệm sống khác nhau.

Trong đó có thể kể đến ông Donald Stark - Giám đốc Nhà xuất bản DEE (New Zealand), tác giả của hơn 60 đầu sách, bà Claudia Kaiser - Phó Chủ tịch Hội sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair, ca sĩ Tấn Sơn; GS.TS - bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn (bác sĩ Tuấn Tim)...

Sự đa dạng này không chỉ mang đến nhiều câu chuyện cá nhân phong phú mà còn tạo nên những lát cắt khác nhau về tri thức, văn hóa và hành trình sống, yếu tố cốt lõi làm nên sức hấp dẫn của mô hình Thư viện Người.

Sự xuất hiện của Thư viện Người không nhằm thay thế việc đọc sách mà mở ra một cách tiếp cận mới, nơi tri thức được chuyển từ trạng thái tĩnh sang sống. Không còn là những dòng chữ, tri thức trở thành câu chuyện, trải nghiệm và đối thoại trực tiếp giữa con người với con người.

Theo người sáng lập, sách và Thư viện Người không tồn tại trong thế đối lập. Nếu sách mang lại chiều sâu tư duy và hệ thống tri thức bền vững, thì "sách người" đem đến độ chạm của cảm xúc và trải nghiệm sống.

Một cuộc trò chuyện kéo dài 20-30 phút có thể ngắn về thời gian nhưng nếu đủ chân thành, hoàn toàn có thể tạo ra điểm chạm nhận thức mạnh mẽ, thậm chí thay đổi cách nhìn của người tham gia.

Tuy nhiên, để trải nghiệm này không dừng lại ở cảm xúc nhất thời, TS. Hùng nhấn mạnh ba yếu tố then chốt: Chất lượng của "sách người" – phải có trải nghiệm sâu và khả năng phản tư. Chất lượng người "đọc" – biết đặt câu hỏi, biết lắng nghe và liên hệ với bản thân. Sự tiếp nối sau cuộc gặp – thông qua đọc thêm, ghi chép hoặc trao đổi cộng đồng.

Sau một tháng vận hành, Thư viện Người đang dần khẳng định vai trò như một cây cầu kết nối giữa tri thức và đời sống, giữa đọc và hiểu, giữa hiểu và thay đổi.