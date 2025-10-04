Sự kiện có sự tham gia của đông đảo nhà giáo, học sinh, cựu học sinh, phụ huynh các khối Chuyên Tổng hợp và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hùng

Tháng 9/1965, lớp chuyên Toán đặc biệt đầu tiên của Khối chuyên Toán Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội gồm 38 học sinh đã ra đời tại khu sơ tán ở Thái Nguyên. Thầy Phạm Văn Điều là giáo viên chủ nhiệm lớp và khối chuyên đầu tiên này. Đây cũng là lớp chuyên Toán đầu tiên của cả nước. Từ mô hình này, nhiều lớp chuyên và trường THPT chuyên trên cả nước được hình thành và phát triển.

Năm 1993, Khối chuyên Toán Tổng hợp được giao thêm nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ về Tin học và được đổi tên thành Khối chuyên Toán Tin Tổng hợp do NGND. PGS. TS. Nguyễn Vũ Lương làm Chủ nhiệm Khối.

PGS.TS.NGND. Nguyễn Vũ Lương, hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng

Khối Chuyên Vật lý được thành lập năm 1985, ban đầu do thầy Nguyễn Xuân Khang phụ trách, là đơn vị trực thuộc Khoa Vật lý, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Khối Chuyên Hóa học được thành lập năm 1992, trực thuộc Khoa Hóa học, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội; PGS.TS. Đào Hữu Vinh là Chủ nhiệm. Khối Chuyên Sinh học thành lập năm 1998, trực thuộc Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội; TS. Phan Văn Lập là Chủ nhiệm.

Thầy Nguyễn Xuân Khang từng phụ trách Khối Chuyên Vật lý (được thành lập năm 1985) thuộc Khoa Vật lý, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên được thành lập ngày 14/6/2010 trên cơ sở sáp nhập các Khối chuyên Toán Tin, Vật lý, Hóa học và Sinh học trực thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. PGS.TS.NGND. Nguyễn Vũ Lương là hiệu trưởng đầu tiên của trường.

Qua 60 năm truyền thống các khối chuyên của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và 15 năm xây dựng, phát triển với tên gọi Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường đã trở thành biểu tượng trong đào tạo tài năng, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Các nhà giáo tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng

Tính đến năm 2025, trong các kỳ thi Olympic quốc tế, học sinh của trường đã giành 32 Huy chương Vàng, 33 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng môn Toán học; 12 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng môn Vật lý; 14 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng môn Tin học; 16 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng môn Hóa học; 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng môn Sinh học.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, tính đến nay, học sinh của Chuyên Tổng hợp - Khoa học Tự nhiên đã mang về cho đất nước 79 huy chương vàng trong các kỳ Olympic quốc tế, chiếm 40% tổng số huy chương vàng Việt Nam đạt được - một minh chứng rõ nét cho tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ.

Trong số 10 học sinh Việt Nam từng đạt điểm tuyệt đối 42/42 tại Olympic Toán học quốc tế, có 6 em là học sinh Chuyên Tổng hợp - Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trong 9 học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế liên tiếp, cũng có tới 6 em xuất thân từ ngôi trường này.

Ảnh: Thanh Hùng.

Em Ngô Quý Đăng, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là học sinh duy nhất của Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế khi đang học lớp 10.

Em Võ Hoàng Hải của trường cũng là học sinh lớp 10 duy nhất của Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và là 1 trong 6 học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế liên tiếp.

Cả 2 học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế liên tiếp đều là học sinh của Chuyên Tổng hợp - Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Ảnh: Thanh Hùng.

Trường cũng là đơn vị duy nhất từng đảm nhận toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic quốc tế (3 lần đội tuyển Tin học các năm 2003, 2015, 2024 và 1 lần đội tuyển Vật lý năm 1999).

Cả 3 thí sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế liên tiếp đều là các học sinh của trường.

Em Nguyễn Phương Thảo, chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên giành điểm cao nhất cuộc thi tại Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Trong các Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Mỹ, các học sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã giành 3 giải Ba và 3 giải Tư (Việt Nam giành 3 giải Nhì, 10 giải Ba và 12 giải Tư).

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ môn Chuyên Vật lý và Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ môn Chuyên Toán.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ môn Chuyên Vật lý và Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ môn Chuyên Toán. Ảnh: Thanh Hùng

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, ngoài việc thực hiện các định hướng phát triển, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ mô hình giáo dục theo hướng vừa rộng, vừa sâu: Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận giáo dục chất lượng cao, đồng thời khích lệ, bồi dưỡng học sinh đặc biệt xuất sắc. Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động ươm mầm tài năng thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, thể dục thể thao, nghệ thuật, định hướng nghề nghiệp, chú trọng công tác giáo dục nhân cách.

Ông Long cũng đề nghị Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nghiên cứu, có giải pháp đổi mới mô hình trường THPT chuyên theo hướng vừa rộng và sâu, tạo cơ sở, nền tảng cho hệ thống các trường THPT chuyên phát triển. Cùng đó, nghiên cứu xây dựng Đề án phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam; ươm mầm gắn với đào tạo tài năng từ bậc phổ thông đến bậc tiến sĩ.