Đầu tháng 9, nhu cầu mua sắm tại thị trường ô tô được kỳ vọng phục hồi, nhất là khi tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) đang sắp đi qua. Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn khiến các hãng và đại lý phải liên tục tung ưu đãi. Đáng chú ý, nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ (cỡ A-B) đang có mặt bằng giá ngày càng hấp dẫn khi nhiều mẫu xe cùng lúc điều chỉnh giá bán hoặc tăng mức hỗ trợ.

Dưới đây là một số mẫu xe SUV cỡ nhỏ đang được "tăng liều" giảm giá trong tháng 9:

Suzuki Fronx được giảm tới 70 triệu đồng

Suzuki Fronx là một trong những mẫu xe gầm cao cỡ A có mức giảm đáng chú ý nhất tháng 9, tuy nhiên các xe được giảm giá đều có năm sản xuất từ năm 2025 (VIN 2025). Với xe sản xuất năm 2026, chính sách ưu đãi thấp hơn, chủ yếu là hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ và các gói dịch vụ đi kèm.

Suzuki Fronx có VIN 2025 đang được giảm giá mạnh nhất từ khi ra mắt đến nay. Ảnh: Suzuki

Đối với Fronx GL, Suzuki đang hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng gói bảo dưỡng xe lên tới 4,5 năm, tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của Fronx GL 2025 từ mức khoảng 520 triệu đồng xuống còn khoảng 450 triệu đồng, ngang ngửa một số mẫu hatchback cỡ A.

Trong khi đó, Fronx GLX Plus được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng và bảo hiểm vật chất. Việc ưu đãi mạnh cho xe đời 2025 cho thấy mục tiêu chính của Suzuki là giải phóng lượng xe tồn kho trước khi bước sâu hơn vào chu kỳ sản phẩm mới.

KIA Sonet lần đầu có giá khởi điểm từ 450 triệu đồng

Cũng ở phân khúc SUV cỡ A, KIA Sonet tiếp tục gây chú ý khi giá bán thực tế của mẫu xe này được đưa xuống mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Cụ thể, Sonet 1.5 AT được điều chỉnh có giá khoảng 450 triệu đồng, trong khi các phiên bản Deluxe và Luxury có giá cao hơn.

KIA Sonet bản tiêu chuẩn đang có giá dưới 450 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: THACO

Ngoài ra, một số đại lý tiếp tục áp dụng ưu đãi riêng với mức hỗ trợ bằng tiền mặt và quà tặng khoảng 12-25 triệu đồng tùy phiên bản. Như vậy, với mức giá từ dưới 450 triệu đồng, Sonet trở thành một trong những mẫu SUV cỡ A rẻ nhất thị trường.

Trước đó, bản 1.5 AT từng được điều chỉnh từ 489 triệu xuống 469 triệu đồng, sau đó tiếp tục xuất hiện mức giá bán thấp hơn tại đại lý. Việc Sonet liên tục được điều chỉnh giá cho thấy áp lực cạnh tranh ở nhóm SUV đô thị đang rất lớn. Mẫu xe phải cạnh tranh không chỉ với Toyota Raize, Hyundai Venue mà còn với loạt đối thủ SUV cỡ B có giá ngày càng dễ tiếp cận.

Toyota Yaris Cross tăng ưu đãi, cao nhất hơn 70 triệu đồng

Ở phân khúc B-SUV, mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường là Toyota Yaris Cross cũng được tăng mức hỗ trợ trong tháng 9.

Toyota Việt Nam tăng ưu đãi đối với dòng Yaris Cross hybrid. Ảnh: TMV

Cụt hể, Yaris Cross bản xăng tiếp tục được Toyota Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng tương tự tháng trước, giá còn 600 triệu. Trong khi đó bản hybrid (HEV) được nâng ưu đãi lên 100% phí trước bạ, mức giảm tương đương 73 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Yaris Cross HEV xuống còn 655 triệu đồng.

Việc Toyota tăng ưu đãi trong tháng 9 cho thấy hãng không muốn bỏ qua giai đoạn nhu cầu mua xe được kỳ vọng phục hồi sau tháng Ngâu của khách Việt, đặc biệt với dòng xe hybrid.

Mitsubishi Xforce giảm trên 70 triệu đồng

Đối thủ Mitsubishi Xforce của Toyota Yaris Cross cũng tiếp tục được hãng kích cầu trong tháng 9 với chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trên cả 3 phiên bản.

Mitsubishi Xforce đang được giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản trong tháng 9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong đó, bản GLX giá 605 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng; bản Luxury giá 665 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng, trong khi bản Ultimate giá 720 triệu đồng nhận mức hỗ trợ cao nhất khoảng 72 triệu đồng. Với mức giảm trên, giá trị thực tế của Xforce sau ưu đãi lần lượt tương đương khoảng 545 triệu, 599 triệu và 648 triệu đồng.

Omoda C5 giảm cao nhất 80 triệu đồng, miễn phí đổ xăng

Bước sang tháng 9, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi cho mẫu SUV cỡ B Omoda C5. Theo tìm hiểu, Omoda C5 Luxury có giá bán khoảng 459 triệu đồng sau khi đã trừ giảm giá trực tiếp và hỗ trợ 5 năm miễn phí đổ xăng. So với giá niêm yết là 539 triệu, giá trên đã giảm đến 80 triệu đồng.

Omoda đang được giảm giá từ 50-80 triệu đồng tuỳ phiên bản trong tháng 9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tương tự, phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H Premium mới ra mắt hồi tháng 4 đang được áp dụng chính sách 8 năm miễn phí xăng xe cùng mức giá từ 619-669 triệu đồng cho 2 phiên bản Premium và Flagship, thấp hơn 50 triệu so với niêm yết. Ngoài ra, Jaecoo J5 bản thuần xăng Premium (giá niêm yết 599 triệu) mới ra mắt hồi giữa tháng 8 vừa qua cũng đang được OJV ưu đãi về nhiên liệu với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng, đưa giá bán thực tế còn 499 triệu đồng.

MG ZS đại hạ giá hơn 100 triệu để dọn đường cho thế hệ mới

MG ZS là mẫu xe có diễn biến giá đáng chú ý nhất trong nhóm SUV cỡ nhỏ tháng 9. Theo thông tin từ các đại lý, MG ZS đang được nhiều nơi giảm sâu đến cả trăm triệu trong tháng 9, trong đó một số xe được chào bán với mức giá khoảng 400 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết là 518-588 triệu đồng.

MG ZS đang được các đại lý hạ giá mạnh nhằm đẩy hàng tồn đón thế hệ mới. Ảnh: MG

Tuy nhiên, đây hầu hết là những chiếc MG ZS được sản xuất từ 2024-2025 với số lượng không nhiều. Đây được xem là động thái xả hàng để tạo khoảng trống cho thế hệ MG ZS mới, dự kiến được đưa về Việt Nam trong giai đoạn cuối năm nay.

Subaru Crosstrek giảm kỷ lục tới hơn 300 triệu

Ở nhóm SUV cỡ nhỏ cao cấp hơn, Subaru Crosstrek tiếp tục là mẫu xe có mức giảm mạnh nhất tháng 9. Thậm chí so với tháng liền trước, mức khuyến mại của mẫu xe này tăng thêm tới 90 triệu đồng.

Subaru Crosstrek là mẫu B-SUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ảnh: Subaru

Cụ thể, trong tháng này, Subaru Crosstrek đời 2024 được bán với giá ưu đãi chỉ 809 triệu đồng ở bản 2.0 i-S EyeSight tiêu chuẩn. So với giá niêm yết 1,098 tỷ đồng, Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight đời 2024 rẻ hơn đến 289 triệu đồng. Còn Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid cao cấp được giảm giá đến 329 triệu đồng, xuống còn 939 triệu đồng.

Với đời xe có VIN 2025, mức giảm của Subaru Crosstrek khiêm tốn hơn nhưng vẫn cao nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Trong đó, bản 2.0 i-S EyeSight được giảm giá 209 triệu đồng, xuống còn 889 triệu. Con số tương ứng của bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid đời 2025 là 999 triệu đồng, tương đương mức giảm 269 triệu.

Ngoài các mẫu xe kể trên, hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ khác như Toyota Raize, Hyundai Venue, Suzuki Jimny, Hyundai Creta, KIA Seltos, Mazda CX3/CX-30, Honda HR-V,... đều được các hãng và đại lý áp dụng mức ưu đãi giống như tháng trước với mức giảm phổ biến từ 10-50 triệu đồng.