Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công vừa công bố, bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 8/2026 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của xe điện VinFast.

VinFast VF 3 vẫn tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường trong tháng 8. Ảnh: VF

Trong bối cảnh toàn thị trường giảm mạnh do ảnh hưởng của tháng Ngâu, VinFast VF 3 vẫn bán ra 6.453 chiếc, tăng 16% doanh số so với tháng trước và tiếp tục giữ ngôi đầu toàn thị trường. Trong 8 tháng đầu năm, VF 3 đã bán ra tới 35.798 chiếc, vươn lên dẫn đầu dải sản phẩm của VinFast cũng như thị trường Việt Nam.

Xếp thứ hai là VinFast VF 5 với 4.265 xe, bao gồm cả phiên bản Herio Green. Mẫu MPV Limo Green đứng ngay sau với 4.203 xe. Hai mẫu xe này tiếp tục duy trì doanh số cao dù tháng 8 rơi vào tháng Ngâu, thời điểm thị trường ô tô thường có sức mua thấp. Các mẫu xe điện khác của VinFast cũng đạt doanh số tốt là VF 6 với 1.256 xe, VF 8 với 834 xe...

Nếu chỉ tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, thị trường ô tô đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi cái tên "vô danh" trong top xe bán chạy bấy lâu nay Mitsubishi Triton vươn lên chiếm vị trí số 1.

Tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Motor Việt Nam đã bán ra tới 1.145 chiếc xe bán tải Triton, cao gấp hơn 8 lần so với tháng trước (với chỉ 141 chiếc). Với doanh số được cho là "khủng" này, Triton chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong tháng 8.

Dù vậy, doanh số cộng dồn trong 8 tháng đầu năm của Triton là 2.826 chiếc, vẫn khá khiêm tốn so với các đối thủ như Ford Ranger hay Toyota Hilux.

Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên trở thành xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 8. Ảnh: Ngô Minh

Mazda CX-5 vẫn đứng thứ hai với 1.092 xe, giảm 11,1% so với tháng trước. Mẫu crossover cỡ C tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc nhờ mức giá và chính sách ưu đãi được duy trì ở mức cạnh tranh. Doanh số luỹ kế từ đầu năm đến nay của CX-5 này đạt tới 10.444 chiếc.

Mazda CX-5 vẫn có lượng bán ra đều đặn trên 1.000 chiếc/tháng. Ảnh: THACO

Xếp ngay sau là Toyota Yaris Cross với 920 chiếc bán ra trong tháng 8, giảm mạnh còn khoảng một nửa so với tháng 7 (với 1.781 chiếc), đồng thời bị tụt 2 bậc so với tháng trước. Dù vậy, Toyota Yaris Cross với lượng bán ra cộng dồn trong 8 tháng đạt tới 10.847 chiếc vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe xăng bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TMV

Những cái tên quen thuộc trong top 10 là Toyota Innova Cross (829 chiếc), Ford Ranger (729 chiếc) và Ford Everest (690 chiếc) lần lượt xếp ở các vị trí thứ 4-5-6, dù lượng bán ra không quá cao.

KIA Seltos cũng là mẫu xe đáng chú ý khi trở lại top 10 sau một thời gian dài vắng bóng. Tháng 8 vừa qua, đã có 686 chiếc Seltos được bán ra thị trường, giảm 7,5% so với tháng trước. Dù vậy, lượng bán ra này cũng đủ để giúp Seltos chiếm vị trí thứ 7 trong top 10

Bộ ba xe bán chạy của Mitsubishi là Destinator, Xpander và Xforce chiếm cả 3 vị trí còn lại trong top 10 với doanh số lần lượt là 674, 668 và 664 chiếc.

Ở chiều ngược lại, do doanh số tụt sâu, những mẫu xe có mặt trong tháng trước như Toyota Vios, Ford Territory và Honda City đã buộc phải "bật" khỏi nhóm xe bán chạy.

Như vậy, top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 8/2026 có tới 4 cái tên "nhà" Mitsubishi. Toyota và Ford mỗi hãng có 2 mẫu xe, còn Mazda và KIA có 1 đại diện. Hyundai và Honda gây thất vọng khi không có đại diện nào được xướng tên trong top 10.

Bảng xếp hạng cũng phản ánh khá rõ tác động của tháng Ngâu lên thị trường ô tô.

Theo VAMA, tổng doanh số toàn thị trường tháng 8 đạt 25.395 xe, giảm 25% so với tháng 7 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng xe du lịch đạt 16.738 chiếc, giảm tới 34% so với tháng trước.

Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 2.928 chiếc trong tháng 8, bao gồm cả xe thương mại, giảm tới 17,6% so với tháng 7.

Trong khi đó, VinFast vẫn bàn giao 20.161 ô tô điện trong tháng 8, giảm khoảng 7% so với tháng trước. Doanh số này cho thấy nhóm xe điện, đặc biệt các mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận và phục vụ nhu cầu kinh doanh vận tải, ít chịu tác động hơn từ tâm lý hạn chế mua sắm trong tháng Ngâu.

Việc tháng Ngâu kết thúc được kỳ vọng sẽ giúp sức mua ô tô cải thiện trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua xe thường tăng trở lại và các hãng tiếp tục tung chính sách ưu đãi để giải phóng hàng tồn, chạy doanh số.

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