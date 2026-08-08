Lá lược vàng có tác dụng chống tế bào ung thư, viêm, thải virus không? Tôi bị viêm gan, sử dụng lá lược vàng được không? Xin cảm ơn chuyên gia! (Lê Hoa - xã Xuân Mai, Hà Nội).

TS Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Trước hết, tôi xin khẳng định cây lược vàng không phải là "thần dược" như nhiều người vẫn nghĩ. Loại cây này chỉ có giá trị hỗ trợ trong một số bệnh lý nhất định và không có bằng chứng khoa học cho thấy có thể tiêu diệt virus viêm gan B hay viêm gan C.

Theo y học cổ truyền, cây lược vàng có tính thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, hóa đờm, hoạt huyết, cầm máu và hỗ trợ làm lành vết thương. Trong dân gian, cây còn được dùng để hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng, lợi tiểu và bồi bổ sức khỏe.

Ở góc độ dinh dưỡng, cây lược vàng chứa một số hoạt chất như flavonoid, steroid thực vật, carotenoid, axit hữu cơ, axit béo cùng các vitamin nhóm B. Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, góp phần hỗ trợ sức khỏe nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định hiệu quả điều trị đối với các bệnh mạn tính hay ung thư.

Cây lược vàng - một dược liệu nhiều người dùng chữa bệnh. Ảnh: Hoa Linh.

Trong Đông y, lá lược vàng chỉ được xem là một vị thuốc thông thường và thường phải phối hợp với các dược liệu khác theo bài thuốc phù hợp. Việc tự ý sử dụng lá lược vàng với kỳ vọng chữa bệnh có thể không mang lại hiệu quả, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc hoặc tác dụng không mong muốn.

Nhiều năm trước, cây lược vàng từng được quảng bá rầm rộ như một "thần dược" nhưng đến nay chưa có nghiên cứu đủ mạnh chứng minh những công dụng này. Đặc biệt, đối với viêm gan B và viêm gan C, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Các loại thảo dược, nếu sử dụng, chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ và cần được tư vấn bởi chuyên gia y tế để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Vì vậy, người bị viêm gan nên điều trị theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, không lệ thuộc vào loại lá này.