Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2026 mới nhất Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn đại học năm 2026 và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8. Tuy nhiên, ngay từ hôm nay 9/8, một số trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

Theo kế hoạch, đến 13h30 hôm nay, hệ thống chung của Bộ GD-ĐT sẽ trả kết quả lọc ảo lần 6 (lần cuối) cho các cơ sở đào tạo. Sau khi hoàn thành 6 vòng lọc ảo, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn.

Tại phía Bắc, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngoại thương cho biết sẽ công bố điểm chuẩn sau 11h. Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ công bố lúc 14h.

Nhiều trường cũng sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay như: Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Đại Nam…

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết dự kiến công bố điểm chuẩn vào 12h ngày 9/8. Dải điểm chuẩn năm nay dự kiến từ 23,48-28,84, không biến động nhiều so với năm 2025.

Ở phía Nam, nhiều trường cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong chiều nay như Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Công Thương TPHCM…

Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.