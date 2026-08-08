Dù thay đổi cách tính, điểm chuẩn một số trường vẫn sẽ rất cao

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, đại diện trường cho biết điểm chuẩn năm nay của trường sẽ cao hơn mức điểm sàn (60 điểm) và dự kiến dao động 70-90 điểm.

Các ngành thu hút đông thí sinh nhiều năm qua như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại điện tử và Marketing dự kiến vẫn giữ mức điểm chuẩn cao nhất.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo mới theo hướng tích hợp công nghệ như Kinh tế số, Kế toán và Phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ cũng được kỳ vọng có điểm chuẩn ở mức cao nhờ phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Riêng nhóm ngành Pháp luật được dự báo có xu hướng tích cực nhờ nhu cầu nhân lực pháp lý chất lượng cao gia tăng, cùng sự xuất hiện của các lĩnh vực mới như pháp luật về dữ liệu, thương mại điện tử, tài sản số, đầu tư quốc tế.

Theo số liệu nộp minh chứng và khảo sát nguyện vọng, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế tiếp tục có sức hút và được dự báo giữ mức điểm chuẩn cao. Chuyên ngành Luật và Công nghệ mới mở cũng nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh.

“Với đặc thù của Trường ĐH Kinh tế - Luật là đào tạo luật gắn với kinh tế, kinh doanh và quản lý, tích hợp công nghệ, dự báo điểm chuẩn nhóm ngành Pháp luật năm nay sẽ nằm ở vùng khá cao trong khoảng dao động chung 70-90 điểm”, đại diện trường cho biết.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công Thương có thể giảm 0,5-3,5 điểm

Ở Trường ĐH Công Thương TPHCM, điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được dự báo dao động 18-23 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Kế toán, Luật và Ngôn ngữ dự kiến có điểm chuẩn 21-22,5 điểm; một số ngành có sức hút lớn có thể tiệm cận ngưỡng 22,5 điểm.

Ở nhóm ngành STEM, kỹ thuật và công nghệ, nhà trường dự báo điểm chuẩn dao động 18-23 điểm. Các ngành như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường được đánh giá vẫn giữ sức hút.

Một số ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm so với mức dự báo ban đầu nhờ nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ số, tự động hóa, AI và dữ liệu tiếp tục gia tăng.

Dù vậy, xét trên mặt bằng chung, điểm chuẩn của nhiều ngành vẫn được dự báo thấp hơn năm ngoái 0,5-3,5 điểm.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn có xu hướng giảm, đại diện trường cho rằng năm nay việc quy đổi điểm giữa các phương thức được thực hiện theo phương pháp bách phân vị thay vì quy đổi tuyến tính như trước. Theo đó, điểm học bạ, điểm đánh giá năng lực và điểm xét tuyển kết hợp được quy đổi dựa trên vị trí tương đối của thí sinh trong phổ điểm từng phương thức, khiến điểm tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT ở một số trường hợp thấp hơn kỳ vọng.

Một nguyên nhân khác là đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có độ khó và tính phân hóa cao hơn ở nhiều tổ hợp phổ biến như A00, A01, B00, D01, khiến phổ điểm và mặt bằng điểm xét tuyển giảm.

Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp cũng tác động đến điểm chuẩn. Tùy ngành, một số tổ hợp được cộng hoặc trừ 0,25-1 điểm so với tổ hợp gốc. Vì vậy, mức dự báo 18-23 điểm là điểm chuẩn trên thang 30 sau khi áp dụng chênh lệch giữa các tổ hợp.

Nhiều trường chưa thể dự đoán chính xác điểm chuẩn

Tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2026 giảm so với năm ngoái, nhưng chất lượng thí sinh cao hơn.

“Năm nay, trường xét tuyển theo nhiều tiêu chí kết hợp nên hiện chưa thể dự đoán điểm chuẩn. Nhưng các ngành kỹ thuật, công nghệ tiếp tục thu hút tốt. Khối kinh tế, thương mại điện tử, logistics, marketing, kế toán, kiểm toán... cũng được nhiều thí sinh quan tâm. Điểm chuẩn cuối cùng phụ thuộc vào phổ điểm chung và số lượng thí sinh xác nhận nhập học”, ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, những ngành trên dự kiến vẫn sẽ có điểm chuẩn cao nhất năm 2026.

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nha Trang, cho biết có khoảng 12.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm nay. Trong tổng số gần 30.000 nguyện vọng, có 4.555 nguyện vọng 1.

Ông Phương dự báo một số ngành có thể tăng điểm chuẩn khoảng 0,5-1 điểm, như Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, Khoa học hàng hải, Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn...

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2026 ghi nhận hơn 18.500 thí sinh với hơn 29.000 nguyện vọng đăng ký, tăng mạnh so với năm ngoái.

Các nguyện vọng tập trung đông ở những ngành có thế mạnh của trường như Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Điểm chuẩn các ngành này được dự báo tăng ít nhất 1-1,5 điểm so với năm 2025.

Những ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật thu hút người học như Công nghệ kỹ thuật môi trường, Địa chất học, Kỹ thuật trắc địa bản đồ cũng ghi nhận số lượng nguyện vọng đăng ký tăng so với năm 2025.

Ở Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, năm nay có tới 77,7% thí sinh đăng ký vào nhóm ngành STEM.

Các ngành có mức cạnh tranh trên 20 thí sinh/chỉ tiêu gồm Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Thiết kế vi mạch, chương trình đào tạo Cơ khí - Tự động hóa, Sư phạm tiếng Anh...

Ngay trước thời điểm các trường công bố điểm chuẩn, bức tranh tuyển sinh cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành. Trong khi kinh tế, công nghệ, kỹ thuật và một số ngành mới tiếp tục hút thí sinh, điểm chuẩn ở nhiều ngành vẫn phụ thuộc vào kết quả lọc ảo và việc cân đối chỉ tiêu của các trường.

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