Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/1, Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 9-11 độ, phía Bắc 10-12 độ, phía Nam 11-13 độ, trung tâm 12-14 độ; trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất đến 21 độ.

Sáng 9/1, Trường Tiểu học Hữu Hòa (phường Đại Thanh) thông báo tới phụ huynh do nhiệt độ thời tiết ngoài trời sáng nay thấp, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhà trường lùi giờ vào lớp buổi sáng từ 8h sang 8h30. Như vậy, học sinh có thể đến lớp muộn hơn 30 phút so với trước nay.

Sáng nay, phụ huynh Trường Tiểu học Yên Hòa (phường Yên Hòa) cũng nhận được thông báo từ nhà trường về việc lùi giờ vào lớp 45 phút, từ 7h45 xuống 8h30.

Trường Tiểu học Trần Phú (phường Sơn Tây) thông báo, theo dự báo thời tiết, từ ngày 8/1 đến hết ngày 15/1, nhiệt độ buổi sáng xuống thấp, trời rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của học sinh, trong thời gian này, nhà trường không tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu giờ và học sinh sẽ vào học tiết 1 luôn từ 7h30.

Trước đó, Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (phường Thanh Xuân) đã ra văn bản lùi giờ học buổi sáng kéo dài trong hơn một tháng, cụ thể từ ngày 7/1 đến hết 13/2.

Theo nhà trường, trong thời điểm tháng 1 hàng năm, thời tiết rất lạnh, đặc biệt lạnh vào đầu giờ sáng. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, trường điều chỉnh bằng việc học sinh tập trung, có mặt tại trường lúc 8h; 8h15 sẽ bắt đầu vào học tiết 1 (muộn hơn 15 phút so với trước nay).

Buổi trưa và buổi chiều, giờ vào học và tan học không thay đổi. Trong thời gian này, nếu thời tiết lạnh dưới 10 độ trong cả ngày, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Học sinh Hà Nội đến trường. Ảnh: Thanh Hùng.

Theo văn bản về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình “Hà Nội buổi sáng” trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hằng ngày.

Căn cứ thông tin dự báo thời tiết, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường, bảo đảm an toàn.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, trong những ngày rét đậm, rét hại, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Sở cũng đề nghị các đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn… bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, nhóm lớp mầm non, cần bảo đảm có nước ấm để phục vụ và chăm sóc trẻ.