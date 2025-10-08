Trường Tiểu học Trung Yên thông báo hoàn lưu bão số 11 Matmo tới thời điểm tối ngày 7/10 vẫn gây mưa và còn nhiều điểm ngập úng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến ngày 8/10.

Trường đề nghị phụ huynh chuẩn bị thiết bị, đường truyền và các điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập thuận lợi, an toàn tại nhà. “Các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ hỗ trợ, hướng dẫn để phụ huynh, học sinh truy cập vào hệ thống dạy học trực tuyến”, thông báo viết.

Trường THCS Trung Hòa cho hay đến thời điểm này, một số khu vực trên địa bàn ngập sâu, việc di chuyển còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên, ngày 8/10, Trường THCS Trung Hoà tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu.

“Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm thông báo tới học sinh ổn định nền nếp lớp học trực tuyến, đảm bảo chất lượng học tập. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, thấu hiểu và tin tưởng của phụ huynh và sự vào cuộc nhiệt tình của các thầy cô”, nhà trường viết.

Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Xuân Phương cũng quyết định tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh toàn trường vào ngày 8/10.

“Đề nghị các thầy cô giáo viên bộ môn tiếp tục duy trì việc dạy học trực tuyến nghiêm túc, chất lượng. Thầy cô chú ý dành thời gian đầu tiết học để điểm danh học sinh”, thông báo nhà trường viết.

Tại Trường THCS Tây Mỗ, sau khi lấy ý kiến của phụ huynh trên các nhóm lớp, nhà trường thông báo tiếp tục tổ chức học online ngày 8/10. Nhiều học sinh của trường đang sống ở các khu vực bị ngập sâu, việc di chuyển khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Một đoạn đường dài Lê Quang Đạo nơi ngang qua sân vận động Mỹ Đình mênh mông nước ngập ngày 7/10 sau mưa kéo dài.

Một số trường khác quyết định đón trẻ trở lại, tổ chức dạy học bình thường, song cho phép linh động trong lựa chọn của phụ huynh.

Trường Tiểu học Đồng Nhân thông báo, hôm nay 8/10, tổ chức dạy học, ăn bán trú bình thường. Tuy nhiên, nhà trường cũng lưu ý phụ huynh căn cứ vào thời tiết, điều kiện thực tế nơi mình sinh sống để chủ động quyết định cho con đến trường hoặc không đến trường để đảm bảo an toàn.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng thông báo ngày 8/10, học sinh quay trở lại hình thức học tập và sinh hoạt bán trú tại trường.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh và thuận tiện cho phụ huynh, các gia đình có thể lựa chọn phương án phù hợp nhất với tình hình mưa ngập tại khu vực mình sinh sống. Trong trường hợp học sinh không đến được trường, phụ huynh báo lại cho giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ về tài liệu học tập và có kế hoạch bù bài cho học sinh.

Trước đó, ngày 6/10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu) phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú. Cùng với đó, bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.