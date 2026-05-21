Tình trạng lái xe quá tốc độ trong khu dân cư vốn là nỗi ám ảnh ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng thay vì tiếp tục chờ đợi chính quyền xử lý, một người đàn ông ở bang Michigan (Mỹ) đã quyết định hành động theo cách không giống ai, tự lấy vật liệu và xây gờ giảm tốc ngay trên con đường trước cửa nhà mình.

Quá bức xúc vì nhiều phương tiện phóng nhanh qua cửa nhà

Sự việc xảy ra tại thành phố Lincoln Park, nằm ở phía nam Detroit, bang Michigan (Mỹ). Nhân vật chính là ông Dale Wells, cư dân sống trên đường Moran Avenue.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này đã dùng tiền cá nhân để mua vật liệu và tự đổ một gờ giảm tốc bằng nhựa đường vào chiều Chủ nhật tuần trước nhằm buộc các tài xế phải giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư. Tuy nhiên, “công trình giao thông” tự phát ấy chỉ tồn tại chưa đầy một giờ trước khi cảnh sát xuất hiện và yêu cầu phá bỏ.

Chia sẻ với đài WDIV, ông Wells cho biết ông đã quá mệt mỏi với cảnh xe cộ phóng nhanh, vượt đèn đỏ liên tục trên tuyến đường nơi mình sinh sống.

“Rất nguy hiểm. Họ vượt đèn đỏ như điên, đặc biệt là khoảng 10 giờ tối. Nhiều người gần như không quan tâm tín hiệu đèn giao thông và cứ thế lao đi”, ông Wells nói.

Theo lời người đàn ông này, ông từng nhiều lần gọi cảnh sát phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông nhưng chưa thấy thay đổi rõ rệt. Điều đó khiến ông quyết định tự hành động thay vì trông chờ vào cơ quan chức năng.

Dù cách làm của Wells bị đánh giá là vi phạm quy định quản lý hạ tầng giao thông, câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận lớn trên mạng xã hội Mỹ. Không ít người cho rằng hành động của ông phản ánh sự bất lực của cư dân trước tình trạng lái xe thiếu ý thức trong khu dân cư.

Một số ý kiến thậm chí còn bày tỏ sự đồng cảm, bởi tại nhiều thành phố, biển báo giới hạn tốc độ hay thậm chí là sự có mặt của cảnh sát đôi khi chưa đủ sức răn đe với những tài xế thích phóng nhanh.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng vấn đề không đơn giản nằm ở ý thức người lái mà còn liên quan trực tiếp đến thiết kế hạ tầng giao thông.

Cần nhiều biện pháp hơn để tài xế giảm tốc độ

Nhiều nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng người điều khiển phương tiện thường phản ứng theo “cảm giác” mà con đường mang lại hơn là chỉ nhìn vào biển báo tốc độ. Những tuyến đường rộng, thẳng, ít chướng ngại vật và tầm nhìn thoáng thường khiến tài xế có xu hướng chạy nhanh hơn mức quy định.

Ngược lại, các tuyến đường hẹp, nhiều điểm giao cắt, có cây xanh, vạch qua đường hoặc gờ giảm tốc hợp lý sẽ tự nhiên buộc tài xế giảm tốc.

Điều đó lý giải vì sao tại nhiều quốc gia phát triển, các biện pháp “làm chậm giao thông” ngày càng được áp dụng rộng rãi thay vì chỉ dựa vào phạt nguội hay tuần tra. Các giải pháp phổ biến gồm thu hẹp làn đường, làm gờ giảm tốc hợp pháp, nâng mặt đường tại giao lộ, bố trí đảo giao thông hoặc thiết kế đường ngoằn ngoèo nhẹ để hạn chế xe tăng tốc.

Trong trường hợp tại Lincoln Park, giới chuyên môn cho rằng ông Wells có thể đúng ở mục tiêu muốn cải thiện an toàn giao thông, nhưng sai ở cách thực hiện.

Bởi bất kỳ thay đổi nào trên mặt đường công cộng đều cần được cơ quan chức năng đánh giá kỹ lưỡng về an toàn, khả năng thoát nước, ảnh hưởng tới xe cứu thương, cứu hỏa cũng như nguy cơ tai nạn cho xe máy hoặc xe đạp... Một gờ giảm tốc được làm không đúng tiêu chuẩn có thể gây hư hỏng phương tiện, mất lái hoặc phát sinh tranh chấp pháp lý nếu xảy ra tai nạn.

Theo quy trình tại Lincoln Park, việc lắp đặt gờ giảm tốc phải trải qua nhiều bước như tiếp nhận phản ánh từ cư dân, khảo sát mật độ giao thông, đo tốc độ thực tế của phương tiện trước khi thành phố xem xét phê duyệt.

Dẫu vậy, nhiều người dân sống trên đường Moran Avenue vẫn bày tỏ mong muốn chính quyền sớm triển khai các biện pháp giảm tốc chính thức trên tuyến đường này.

Câu chuyện của ông Dale Wells vì thế không chỉ là một hành động bộc phát vì bức xúc cá nhân, mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các đô thị trong việc cân bằng giữa lưu thông và an toàn trong khu dân cư.

Và dù “gờ giảm tốc tự chế” chỉ tồn tại chưa đầy một giờ, nó vẫn đủ để tạo nên cuộc tranh luận lớn về cách các thành phố nên đối phó với nạn lái xe quá tốc độ hiện nay.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về tình huống trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!