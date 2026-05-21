Tờ The Sun dẫn số liệu từ Cơ quan cấp giấy phép lái xe và đăng ký phương tiện giao thông Anh (DVLA) cho thấy, hơn 1,2 triệu tài xế trên toàn nước Anh đang lái xe với điểm phạt tốc độ còn hiệu lực trên bằng lái. Và theo quy định, những tài xế này có thể bị tước quyền lái xe nếu tiếp tục vi phạm.

Dữ liệu của DVLA cho thấy, tổng số người có GPLX trên toàn Vương quốc Anh là 53.524.094 người. Chỉ trong năm 2025, có tới 1.231.744 tài xế bị tồn điểm phạt vì vi phạm tốc độ trên bằng lái của họ. Số lượng này là 1.023.528 vào năm 2023 và 1.129.830 vào năm 2024.

Theo quy định tại Anh, những tài xế bị trừ 12 điểm trong vòng 3 năm có thể bị cấm lái xe, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lỗi vi phạm tốc độ. Điều này có nghĩa là hàng trăm nghìn tài xế ở Anh có nguy cơ bị tước GPLX nếu họ tiếp tục phạm lỗi và bị trừ thêm điểm.

Theo số liệu thống kê của DVLA, trong số hơn 1,2 triệu trường hợp đang bị tồn điểm phạt, có tới hơn 146.000 tài xế đang có từ 9 điểm phạt tốc độ trở lên. Trong đó có 9.682 tài xế có 10 điểm phạt, và 4.810 người có 11 điểm phạt, tức là đang ở mức báo động.

Dữ liệu cũng cho thấy, những người lái xe vượt tốc độ nhiều nhất là các tài xế trung niên. Những người từ 45-54 tuổi chiếm số điểm phạt do vượt tốc độ cao nhiều nhất, với 270.962 tài xế bị phạt.

Tại Anh, mức phạt do vi phạm tốc độ sẽ bị phạt từ 100 bảng (3,5 triệu đồng), đồng thời bị trừ từ 3-6 điểm trên GPLX tùy vào mức độ. Điểm phạt sẽ tồn trong dữ liệu GPLX trong vòng 3 năm trước khi được "reset". Dù vậy, nếu bị trừ quá 12 điểm trong thời gian 3 năm, người lái buộc phải đăng ký học và thi lại.

Với tài xế mới, quy định còn ngặt nghèo hơn. GPLX sẽ tự động bị huỷ nếu người lái bị trừ 6 điểm trở lên trong vòng 2 năm đầu kể từ khi vượt qua kỳ thi sát hạch.

(Theo The Sun)

