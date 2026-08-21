Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự nở rộ của các dòng SUV cỡ nhỏ, trong khi cuộc đua giảm giá giữa các hãng xe và đại lý cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Với ngân sách khoảng 500 triệu đồng, khách hàng Việt hiện có thể lựa chọn nhiều mẫu xe gầm cao, từ SUV cỡ A, B đến cả những mẫu MPV 7 chỗ.

Dưới đây là một số phiên bản xe gầm cao chỉ có giá dưới 500 triệu trong tháng 8 này:

KIA Sonet: từ 469 triệu đồng

Sau đợt điều chỉnh giá hồi tháng 7, mẫu SUV cỡ A do THACO phân phối là KIA Sonet có tới hai phiên bản nằm dưới mốc 500 triệu đồng, gồm bản 1.5 AT giá 469 triệu và 1.5 Deluxe giá 489 triệu đồng.

Sonet ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, kích thước nhỏ gọn và khoảng sáng gầm 205 mm. Với mức giá mới, mẫu xe Hàn Quốc tiếp tục tạo sức ép lớn lên Toyota Raize và Hyundai Venue.

Hyundai Venue bản tiêu chuẩn: 499 triệu đồng

Hyundai Venue bản tiêu chuẩn hiện có giá niêm yết 499 triệu đồng, vừa đủ nằm trong ngưỡng ngân sách 500 triệu. Xe sử dụng động cơ tăng áp 1.0L, công suất 120 mã lực, mô-men xoắn 172 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Nếu tính thêm các chương trình ưu đãi tại đại lý, giá bán thực tế của Venue có thể thấp hơn mức niêm yết. Mẫu xe này phù hợp với khách hàng cần một chiếc SUV đô thị nhỏ gọn nhưng ưu tiên khả năng vận hành mạnh mẽ.

Suzuki Fronx: từ 430 triệu đồng

Suzuki Fronx đang là một trong những mẫu xe gầm cao có mức giảm giá sâu nhất trong tháng 8. Một số đại lý từng đưa bản GL tiêu chuẩn VIN 2025 xuống khoảng 430-440 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 520 triệu đồng.

Đổi lại, người mua phải chấp nhận xe sản xuất năm 2025 và nguồn xe tại đại lý không còn nhiều. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu ưu tiên giá bán thấp hơn là năm sản xuất.

Mazda CX-3 1.5 AT: từ 489 triệu đồng

Đáng chú ý nhất trong nhóm SUV hạng B là Mazda CX-3. Một đại lý tại Hà Nội đang chào bán CX-3 1.5 AT tiêu chuẩn VIN 2025 với giá 489 triệu đồng, thấp hơn 60 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất của phiên bản này là 549 triệu đồng, áp dụng trong tháng 8.

Mức giá này đưa CX-3 xuống ngang nhóm SUV cỡ A, trong khi mẫu xe vẫn có lợi thế về kích thước, thiết kế và không gian so với những mẫu xe nhỏ hơn. Tuy nhiên, đây là giá bán cho xe VIN 2025 và số lượng xe được cho biết không còn nhiều.

Skoda Kushaq Ambition: từ 499 triệu đồng

Skoda Kushaq cũng bất ngờ xuất hiện trong nhóm xe gầm cao dưới 500 triệu đồng nhờ chương trình miễn lệ phí trước bạ và giảm tiền mặt để dọn kho của đại lý. Cụ thể, phiên bản Ambition VIN 2025 đang được một số đại lý chào bán từ 499 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 599 triệu đồng.

Kushaq là mẫu SUV/crossover cỡ B, sử dụng động cơ tăng áp 1.0L công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm và hộp số tự động 6 cấp. Với người chấp nhận mua xe VIN 2025, đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở tầm giá này.

Geely Coolray Executive: 499 triệu đồng

Không cần đến ưu đãi đại lý, Geely Coolray 2026 đã có giá niêm yết từ 499 triệu đồng cho bản Executive. Đây là mẫu SUV cỡ B nhưng có giá ngang nhiều mẫu xe gầm cao cỡ A.

Điểm nổi bật của Coolray nằm ở động cơ 1.5L tăng áp, công suất khoảng 172-174 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm và hộp số ly hợp kép 7 cấp. Với cấu hình này, Coolray đang tạo ra sự khác biệt đáng kể trong nhóm xe gầm cao dưới 500 triệu đồng.

Omoda C5: từ 469 triệu đồng

Omoda C5 cũng góp mặt trong cuộc đua giá dưới 500 triệu đồng. Một số đại lý của Omoda & Jaecoo đang chào bán bản Luxury và Sport với giá lần lượt là 469-489 triệu đồng.

Đây là mẫu crossover cỡ B, sở hữu thiết kế mới mẻ với danh sách trang bị khá phong phú. Mức giá thực tế thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc giúp C5 có thêm lợi thế khi cạnh tranh với nhóm xe Nhật, Hàn.

Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn: 460 triệu đồng

Hyundai Stargazer là một trong những mẫu xe MPV đang có mức giá thực tế hấp dẫn nhất thị trường trong tháng 8. Phiên bản New Stargazer Tiêu chuẩn với giá niêm yết 489 triệu, đang được nhiều đại lý giảm giá thêm khoảng 20 triệu, đưa giá bán thực tế khoảng 460 triệu đồng.

Dù thuộc nhóm MPV, Stargazer sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 205mm, nhỉnh hơn không ít mẫu SUV/crossover đô thị. Xe có cấu hình 7 chỗ, sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 115 mã lực, kết hợp hộp số CVT.

(Tổng hợp)

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