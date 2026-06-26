Cái giá của những đêm thức trắng

Anh Hoàng Duy Khánh (sinh năm 1994, trú tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) đã phải đối mặt với cú sốc lớn nhất cuộc đời ở tuổi 24 là suy thận giai đoạn cuối. Khi ấy, anh Khánh là chủ một nhà hàng lẩu và đồ nướng gần Tà Đùng. Công việc kinh doanh thuận lợi, khách ra vào tấp nập, tương lai của anh rộng mở.

Nhưng đằng sau thành công đó là lối sống thiếu khoa học kéo dài nhiều năm, từng ngày âm thầm bào mòn sức khỏe của ông chủ nhà hàng trẻ tuổi.

Nhớ lại quãng thời gian trước khi phát bệnh, anh Khánh thừa nhận bản thân gần như không quan tâm đến sức khỏe. Mọi công việc từ nhập hàng, quản lý nhân viên, kiểm kê sổ sách đến tiếp khách đều do anh trực tiếp đảm nhận. Mỗi ngày của anh bắt đầu từ sáng sớm và thường kết thúc vào lúc nửa đêm.

"Nhiều hôm tới 1-2h, tôi vẫn chưa xong việc. Sau đó, tôi lại ngồi chơi game với bạn bè đến 2-3h mới ngủ", anh kể.

Nhịp sinh hoạt đảo lộn kéo dài khiến thời gian ngủ mỗi ngày của anh chỉ còn khoảng 2-3 giờ. Việc ăn uống cũng thất thường theo guồng quay công việc. Không chỉ thức khuya, anh còn có thói quen rất phổ biến ở nhiều người trẻ, đó là lười uống nước lọc, thích uống nước ngọt.

Thức khuya, ăn uống thiếu khoa học khiến anh Khánh suy thận ở tuổi 24. Ảnh: NVCC.

Tháng 5/2018, cơ thể của anh Khánh bắt đầu phát ra những tín hiệu bất thường. Ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi kéo dài, người uể oải, thiếu năng lượng. Sau đó chân tay xuất hiện tình trạng phù nề, ban đêm đi tiểu nhiều lần. Dù vậy, anh vẫn cố gắng chịu đựng và tiếp tục công việc.

Chỉ đến khi cơ thể kiệt sức, không còn khả năng làm việc, anh mới quyết định đi khám. Kết quả khám ban đầu tại một cơ sở y tế tư nhân cho thấy chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Không tin vào chẩn đoán này, anh tiếp tục đến Bệnh viện 175 (TPHCM) kiểm tra lại với hy vọng có sự nhầm lẫn. Thế nhưng kết quả còn nghiệt ngã hơn. Các bác sĩ xác định anh Khánh bị suy thận giai đoạn cuối và cần lọc máu cấp cứu ngay lập tức.

"Tôi nghĩ đi khám rồi uống thuốc là về. Không ngờ bác sĩ yêu cầu nhập viện chạy thận ngay trong ngày", anh kể.

Từ một người khỏe mạnh, năng động, anh bất ngờ trở thành bệnh nhân phải sống phụ thuộc vào các phương pháp điều trị thay thế chức năng thận.

6 năm lọc máu duy trì sự sống

Ban đầu, anh Khánh lựa chọn lọc màng bụng với mong muốn có thể điều trị tại nhà để tiếp tục duy trì công việc kinh doanh. Tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp do nhiều biến chứng phát sinh. Anh liên tục gặp tình trạng tăng huyết áp, mờ mắt và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật liên quan đến hệ thống lọc.

Cuối cùng, anh Khánh buộc phải chuyển sang chạy thận nhân tạo chu kỳ. Lịch chạy thận của anh khiến công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chi phí điều trị ngày càng tăng trong khi nguồn thu giảm sút.

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, anh phải bán nhà hàng để trang trải viện phí và các khoản nợ phát sinh. Gần 6 năm chạy thận, cơ hội cuối cùng đã đến. Tháng 10/2023, anh thực hiện ca ghép thận tại Huế.

Trải qua ca ghép thận duy trì sự sống, anh Khánh hối tiếc vì không đi khám sức khỏe sớm hơn. Ảnh: NVCC.

Riêng chi phí ghép thận lên khoảng 1,8 tỷ đồng. Nếu tính thêm tiền đi lại, ăn ở, thuốc men và các khoản phát sinh khác, tổng số tiền gia đình phải chi trả là 2 tỷ đồng. Dù vậy, anh Khánh cho rằng mình vẫn là người may mắn.

"Được ghép thận là có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, vì không phải bệnh nhân suy thận nào cũng có được cơ hội đó", anh nói.

Tuy nhiên, cuộc sống sau ghép thận vẫn đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt. Mỗi ngày, anh phải dùng thuốc chống thải ghép, tái khám định kỳ 35 ngày một lần và duy trì chế độ sinh hoạt khoa học.

Anh hạn chế thịt đỏ, nội tạng động vật, ăn nhạt, uống đủ nước, ngủ đúng giờ và tuyệt đối không thức khuya như trước. Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ chiến đấu với bệnh tật, điều khiến anh Khánh day dứt nhất không phải những cơn đau, cũng không phải số tiền 2 tỷ đồng đã bỏ ra, mà là đã bỏ qua cơ hội phát hiện bệnh từ sớm.

"Giá như ngày ấy tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Khi đó, tôi vẫn còn cơ hội điều trị bảo tồn, có lẽ không phải chạy thận hay ghép thận", người đàn ông 32 tuổi nói.