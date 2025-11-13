Trước đó, câu chuyện về cô bé 17 tuổi gãy chân đi bán vé số được chia sẻ qua bài viết: “Cô bé 17 tuổi gãy chân đi bán vé số: “Em không muốn mồ côi, xin cứu cha em với”” đã khiến nhiều bạn đọc xúc động.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 457.342.852 đồng tới em Lương Thị Kiều Dung.

Hoàn cảnh của Dung vô cùng éo le. Mẹ em mắc bệnh tâm thần, bỏ nhà đi biệt tích suốt 7 năm nay. Người anh trai vì ham chơi cũng bỏ đi theo bạn bè. Suốt những năm qua, chỉ còn hai cha con nương tựa vào nhau sống lay lắt qua ngày.

Cha của em, ông Lương Chánh (SN 1964), mang trong mình nhiều căn bệnh: tim, dạ dày, viêm phổi. Dù sức khỏe yếu, ông vẫn cố đi làm thuê để nuôi con ăn học. Trong một lần làm việc nặng, ông bị gãy cung sau xương sườn nhưng không đi viện vì không có tiền chữa trị.

Thương cha, Dung phải nghỉ học dở dang khi mới lớp 7, đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp. Vì chưa đủ tuổi lao động, em chỉ được nhận phụ bán quần áo với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Không lâu sau, em bị tai nạn giao thông gãy chân, phải nằm viện điều trị thời gian dài. Khi xuất viện, chân chưa lành hẳn, Dung không thể tiếp tục công việc cũ, đành đi bán vé số để mưu sinh.

Em Lương Thị Kiều Dung viết đơn xin dừng nhận tiền ủng hộ

Sau khi hoàn cảnh đáng thương được đăng tải, bạn đọc gần xa đã chung tay giúp đỡ, gửi tặng em số tiền 457.342.852 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trực tiếp trao cho em Kiều Dung.

Tận tay nhận khoản tiền lớn, Kiều Dung xúc động chia sẻ: “Đây là số tiền lớn mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Em rất may mắn và biết ơn khi nhận được tình cảm, sự giúp đỡ của mọi người trong lúc khó khăn. Số tiền này đã dư so với nhu cầu chữa bệnh cho ba và em. Em xin phép trích từ số tiền nhận được để hỗ trợ lại cho những hoàn cảnh cũng đang khó khăn như mình”.

Sau khi bàn bạc cùng cha, em Lương Thị Kiều Dung đã tự nguyện viết đơn xin dừng nhận tiền ủng hộ. Đồng thời, Dung xin được trích hỗ trợ cho 6 hoàn cảnh khó khăn khác đang được chia sẻ trên Báo VietNamNet, mỗi hoàn cảnh 26 triệu đồng.

Các hoàn cảnh được Dung chia sẻ gồm: Bé Nguyễn Thị Bảo Hân (MS 2025.296), nhân vật trong bài viết “Xót xa cô bé 15 tuổi khao khát được đến trường và nhìn thấy cha mẹ”; anh Nguyễn Văn Lợi (MS 2025.300), nhân vật trong bài viết “Nuôi 4 người bệnh, anh bán vé số rơi nước mắt khi nghe mẹ nói muốn ăn thịt gà”; em Nguyễn Mạnh Dũng (MS 2025.301), nhân vật trong bài viết “Người đàn ông rơi nước mắt nghe con trai bệnh nặng cầu xin: “Bố ơi cho con về nhà””; cậu bé Trần Văn Hào (MS 2025.299), nhân vật trong bài viết “Bé trai 14 tuổi bị bỏng điện cao thế mất cả hai tay, mong được cộng đồng giúp đỡ”; bé Võ Hoàng Anh (MS 2025.271), nhân vật trong bài viết “Vợ chồng nghèo ở Quảng Trị cầu cứu giúp đỡ con trai 6 tuổi bị ung thư máu”; em Đỗ Đức Đạt (MS 2025.285), nhân vật trong bài viết “Người cha nghèo cần 60 triệu đồng cứu con trai bị thiểu năng phẫu thuật tim”.

Ngoài ra, Dung cũng thông báo dừng nhận hỗ trợ cho MS 2025.294 kể từ ngày 04/11/2025. Toàn bộ số tiền ủng hộ gửi về sau thời điểm này, Dung mong muốn Báo VietNamNet chuyển cho những hoàn cảnh khác đang cần được giúp đỡ.

Tấm lòng nhân hậu, biết nghĩ cho người khác của cô bé gãy chân đi bán vé số khiến nhiều người cảm phục. Trong gian khó, Dung vẫn lan tỏa tình yêu thương, tiếp nối hành trình nhân ái mà bạn đọc Báo VietNamNet đã khơi dậy.