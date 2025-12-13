Ông Trần Minh Mẫn (SN 1975 ở ấp 21, xã Hiệp Phước, TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ bại liệt nức nở xin cứu chồng bị sốc tim nguy kịch”.

Tận tay nhận số tiền 58.701.971 đồng, ông Mẫn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc

Trong lúc làm bảo vệ gần nhà, ông Mẫn có biểu hiện đau bụng, sốt, uống thuốc nhưng không đỡ. Cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, bác sĩ xác định ông bị nhiễm trùng nặng, phải thở máy, lọc máu và dùng nhiều loại kháng sinh đặc trị. Bệnh trở nặng, ông phải nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn kéo dài, chi phí tốn kém.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (vợ ông Mẫn) là người khuyết tật phải ngồi xe lăn. Trong cơn hoạn nạn bà chẳng có cách nào lo xuể viện phí cho chồng.

Hoàn cảnh của họ đã lay động nhiều trái tim bạn đọc.

Ngoài số tiền 58.701.971 đồng được bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet, gia đình cũng đã nhận thêm sự hỗ trợ trực tiếp của các nhà hảo tâm.

Cầm trên tay số tiền do bạn đọc hỗ trợ, ông Mẫn không giấu được xúc động. Hiện ông đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà, tiếp tục tái khám định kỳ theo chỉ định. Số tiền bạn đọc giúp đỡ, sau khi thanh toán phần viện phí còn thiếu, ông để trang trải chi phí sinh hoạt trước mắt.

Ông Mẫn cho biết, sức khỏe đã ổn định nên ông dự tính từ tháng sau sẽ đi làm lại để không làm gánh nặng cho người vợ khuyết tật.