"Vô địch trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 là cuộc thi AI dành cho học sinh phổ thông đầu tiên tại Việt Nam, do cộng đồng các nhà khoa học và chuyên gia AI người Việt trên toàn thế giới khởi xướng, tổ chức và dẫn dắt.

Cuộc thi chính thức phát động từ ngày 20/7 do Công ty aidemyX phối hợp Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) - ĐH Bách khoa Hà Nội; Viện RIVA và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức.

Đại diện ban tổ chức trao giải thưởng cho nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam giành cúp vô địch cuộc thi. Ảnh: Thanh Hùng.

Điểm đặc biệt của VAIC 2025 là việc thiết kế đề thi xoay quanh các bài toán thực tiễn, sử dụng dữ liệu thật, từ đó khuyến khích học sinh phát triển năng lực tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, và kỹ năng làm việc cùng các mô hình AI hiện đại để giải quyết vấn đề thực tế. Cuộc thi không yêu cầu học sinh phải là lập trình viên chuyên nghiệp, mà hướng tới khả năng tư duy giải pháp, sáng tạo mô hình, và hợp tác cùng công nghệ - đúng với tinh thần ứng dụng AI trong thời đại mới.

Trong năm đầu tổ chức, cuộc thi đã thu hút 137 thí sinh từ 31 trường THPT, THCS tại 9 tỉnh thành tham gia vòng sơ khảo dưới hình thức online. Kết quả, 104 thí sinh xuất sắc nhất từ 31 đội đã lọt vào vòng chung kết diễn ra ngày 19-21/9.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho 2 đội thi cùng đến từ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Chung cuộc, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, gồm các em: Phạm Nguyễn Đăng Huy; Trần Thuận Hiếu; Nguyễn Đăng Tùng Lâm; Trần Chí Anh.

Đây là giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi, dành cho đội xuất sắc vượt trội, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo bền bỉ. Đội vô địch nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi thành viên của đội vô địch sẽ nhận được 1 học bổng trị giá 5.000 USD tham gia chương trình AI-xtanh của Công ty AidemyX. Với chương trình này, các em sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi GS Thái Trà My - Viện sĩ IEEE, giáo sư AI tại ĐH Florida (Mỹ).

Các đội thi lần lượt đạt Huy chương Bạc...

và Huy chương Đồng cuộc thi Vô địch trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 (Vietnam AI Championship - VAIC 2025). Ảnh: Thanh Hùng.

Hai Huy chương Vàng được trao cho hai đội học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), mỗi đội nhận 10 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao 5 Huy chương Bạc (5 triệu đồng/đội) và 8 Huy chương Đồng (3 triệu đồng/đội).

Các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Thanh Hùng.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi tranh tài, VAIC 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động bên lề truyền cảm hứng như: Workshop chuyên đề với các bài nói chuyện truyền cảm hứng đến từ các chuyên gia AI người Việt làm việc tại IBM và Meta; tham quan doanh nghiệp AI tiên phong tại Việt Nam. Các hoạt động này giúp học sinh hiểu rõ hơn về ứng dụng thực tiễn của công nghệ; kết nối cộng đồng học sinh đam mê công nghệ, khơi dậy hoài bão và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.