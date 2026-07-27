Đại sứ Ukraine tại Ấn Độ Oleksandr Polishchuk (phải). Ảnh: X/@Ukraine in India

Động thái phản đối ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình hình an ninh xấu đi ở Biển Đen, nơi các cuộc tấn công bằng tên lửa và phương tiện không người lái liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine liên tiếp xảy ra, khiến hoạt động hàng hải dân sự và tính mạng của các thủy thủ trên tàu thương mại ngày càng bị đe dọa.

Hãng RT đưa tin Đại sứ Ukraine Oleksandr Polishchuk đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ liên quan đến vụ tấn công bằng tàu không người lái vào tàu thương mại MV Omorfi.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố với nội dung như sau: “Bộ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền thương mại, nhấn mạnh những hành động như vậy gây tác động tiêu cực đến an toàn hàng hải, quyền tự do đi lại và hoạt động thương mại quốc tế”.

Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về việc các tàu thương mại trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời tái khẳng định những hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ dân sự vô tội là "không thể chấp nhận được" và cần phải tránh trong mọi trường hợp.

Trước đó, Iran hôm 24/7 đã triệu tập đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để chất vấn về vụ tấn công quân sự của Ukraine vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspian khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Hôm 26/7, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cảnh báo Ukraine có thể phải hứng chịu các biện pháp đáp trả sau vụ việc trên.

Theo hãng tin Anadolu, ông Azizi tuyên bố: “Ukraine cũng có thể sớm hiểu rằng Iran không bao giờ để những hành động nhằm vào mình diễn ra mà không có sự đáp trả... Danh sách những bên đã tính toán sai lầm đang tiếp tục dài thêm”.