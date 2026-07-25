Theo đài RT, lực lượng Houthi, một nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen bị chiến tranh tàn phá, đã tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Ảrập Xêút vào tuần trước để đáp trả điều họ gọi là cuộc “bao vây” bất công đối với đất nước.

Thiếu tướng Turki Al-Maliki, phát ngôn viên của liên quân cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào những địa điểm quân sự được sử dụng để “đe dọa các tàu thương mại”.

Theo kênh truyền hình Al Masirah thân Houthi, các cơ sở viễn thông đã bị bắn trúng trong đợt tấn công. Kênh này cũng cho biết một phụ nữ đã bị thương trong một cuộc không kích nhằm vào đảo Kamaran của Yemen.

Hãng Anadolu đưa tin cánh chính trị của nhóm Houthi đã lên án các cuộc tấn công và cam kết sẽ đáp trả “leo thang bằng leo thang”.

Khu vực cảng Hodeidah cháy sau cuộc không kích của Ảrập Xêút. Ảnh: almahriah.net

Ngay sau khi cuộc không kích nhằm vào cảng Hodeidah diễn ra, thành phố công nghiệp Jazan của Ảrập Xêút đã phải hứng chịu một vụ tập kích trả đũa từ lực lượng Houthi. Theo các nguồn tin, một đám cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở do tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco của Ảrập Xêút vận hành.

Lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 2 tàu chở dầu thuộc sở hữu của Ảrập Xêút trong tuần này. Riyadh xác nhận tàu chở dầu Encelia đã bốc cháy và tàu NCC MASA bị hư hại nhẹ ở phần thân.

Căng thẳng giữa Ảrập Xêút và Houthi đã leo thang sau khi nhóm này đe dọa cấm các tàu có liên quan đến Ảrập Xêút hoạt động trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Liên quân do Riyadh dẫn đầu khẳng định sẽ đưa ra phản ứng “cứng rắn và mạnh mẽ”, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Bab al-Mandab.