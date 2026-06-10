Tàu chở hàng. Ảnh: Anadolu

Theo báo JPost, đây là sự cố an ninh mới nhất trên tuyến đường thủy chiến lược này. Tuyên bố của UKMTO trên mạng xã hội X nêu rõ: "Hôm nay (10/6), một cuộc đọ súng giữa tàu nhỏ và đội an ninh vũ trang của tàu chở hàng đã diễn ra, sau đó tàu nhỏ đã quay đầu bỏ đi".

Cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết nào về thương vong hoặc thiệt hại có thể xảy ra với 2 tàu.

UKMTO cho biết một cuộc điều tra chính thức đã được tiến hành, nhưng không nêu rõ nước nào hay tổ chức quốc tế nào thực hiện. Vụ việc xảy ra gần Balhaf, một cảng khí tự nhiên hóa lỏng lớn nằm trên bờ biển phía nam Yemen dọc theo Vịnh Aden.

Các cơ quan an ninh hàng hải vẫn tiếp tục giám sát các tuyến vận tải biển đi qua khu vực này, nơi kết nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương thông qua eo biển Bab el-Mandeb. UKMTO giữ vai trò điều phối hoạt động giữa lực lượng hải quân và tàu thuyền thương mại trên một khu vực rộng lớn, trải dài từ vùng Sừng châu Phi đến Vịnh Ba Tư.

Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen ngày 8/6 tuyên bố sẽ cấm các hoạt động hàng hải của Israel ở Biển Đỏ. Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi thông báo lệnh cấm nhằm vào Israel đã có hiệu lực và bất kỳ mục tiêu nào của Israel cũng sẽ bị tấn công. Ông Saree cảnh báo thêm: "Leo thang sẽ được đáp trả bằng leo thang và các hoạt động của chúng tôi sẽ tăng cường theo diễn biến tình hình".

Nhóm Houthi đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào miền trung Israel. Theo ông Saree, dựa trên nguyên tắc "thống nhất của các mặt trận" và để đáp trả sự gây hấn của Israel đối với Lebanon, Iran và Dải Gaza, Houthi đã phóng một loạt tên lửa vào các mục tiêu nhạy cảm ở Israel.