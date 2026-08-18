Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can gồm Nguyễn Hoài Thanh (SN 2008, sống lang thang tại phường Long Xuyên); Sóc Hồng Đy, Châu Anh Tuấn (cùng ngụ phường Tô Châu); Đỗ Trạng Nguyên (ngụ xã Phú An) và Huỳnh Phú Cường (ngụ xã Ô Lâm), cùng SN 2009.

5 thanh thiếu niên bị khởi tố sau khi cầm hung khí tấn công, trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoài Thanh đang cai nghiện tại khu B, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh An Giang.

Ngày 3/5, do vi phạm nội quy và bị xử lý kỷ luật, Thanh bực tức, nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi cơ sở. Thanh sau đó bàn bạc với Sóc Hồng Đy, đồng thời rủ Đỗ Trạng Nguyên, Châu Anh Tuấn, Huỳnh Phú Cường cùng một số học viên khác chuẩn bị hung khí để tìm cách tẩu thoát.

Lợi dụng lúc cán bộ mở cửa khu B để phát nước đá, nhóm này la ó, dùng hung khí tấn công, chống trả lực lượng làm nhiệm vụ rồi chạy về phía cổng chính.

Phát hiện sự việc, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 triển khai lực lượng chốt chặn, truy tìm và vận động các học viên quay trở lại. Qua làm việc, những người liên quan bước đầu thừa nhận hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.