Bác sĩ Khoa cấp cứu Lâm Tư Vũ (Trung Quốc) cho biết, nghiên cứu cho thấy việc nhón gót chân không chỉ tăng cường sức mạnh cơ bắp ở chân mà còn kích thích xương giải phóng osteocalcin - chất có vai trò quan trọng trong phòng ngừa loãng xương, ổn định đường huyết và cải thiện trí nhớ.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, mỗi người nên thực hiện động tác nhón gót ít nhất 60 lần mỗi ngày. Đây là bài tập đơn giản, có thể thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, không đòi hỏi dụng cụ hay không gian đặc biệt. Bác sĩ Lâm cũng nhấn mạnh rằng không nên xem nhẹ động tác nhỏ này bởi hiệu quả tích lũy đối với sức khỏe rất đáng kể.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, người tập có thể thực hiện theo các bước như dưới đây.

Bác sĩ Lâm dẫn lại nghiên cứu của Tiến sĩ y khoa người Nhật Ota Hiroaki, cho thấy động tác nhón gót có thể kích thích xương tiết ra osteocalcin. Chất này không chỉ hỗ trợ chuyển hóa xương mà còn liên quan đến điều hòa đường huyết và tăng cường chức năng ghi nhớ của não bộ. Điều đó cho thấy, những lợi ích của việc nhón gót không chỉ dừng lại ở hệ vận động mà còn lan tỏa đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Bên cạnh việc tập khi đứng, các chuyên gia cũng cho rằng động tác này có thể thực hiện ngay cả khi ngồi, đặc biệt phù hợp với những người phải làm việc lâu trong tư thế ít vận động. Bác sĩ y học gia đình Lý Tư Hiền (Trung Quốc) cho biết, khi ngồi lâu, bạn chỉ cần thực hiện liên tục động tác “nhấc gót - hạ gót” cũng có thể giúp ổn định đường huyết.

Theo bác sĩ Lý, động tác này tận dụng khả năng chuyển hóa oxy hóa của cơ dép - một nhóm cơ quan trọng ở bắp chân - để tiêu hao glucose và mỡ trong máu một cách liên tục. Ưu điểm là bạn không cần vận động mạnh, không gây mệt mỏi hay đổ mồ hôi nhưng vẫn mang lại hiệu quả tích cực cho quá trình chuyển hóa.