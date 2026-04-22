Chuyên gia dinh dưỡng người Anh Jen Walpole cho biết hạt óc chó giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và protein, nhờ đó tạo cảm giác no lâu và phù hợp làm món ăn nhẹ trong ngày.

Tác dụng của hạt óc chó

Một khẩu phần khoảng 28g hạt óc chó cung cấp 180-200 calo và khoảng 18g chất béo, đóng góp đáng kể vào lượng chất béo khuyến nghị mỗi ngày. Phần lớn trong số đó là chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe.

Điểm nổi bật nhất của hạt óc chó là hàm lượng axit béo omega-3, đặc biệt là axit alpha-linolenic (ALA) - một loại thường thấy trong cá béo. Đây là axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, buộc phải bổ sung từ thực phẩm.

Omega-3 đóng vai trò quan trọng đối với tim mạch, não bộ và mắt, giúp hạ huyết áp, ngăn ngừa hình thành cục máu đông và hỗ trợ kiểm soát trầm cảm, lo âu. ALA cũng hỗ trợ duy trì tế bào khỏe mạnh, kiểm soát đường huyết và có vai trò trong điều trị tổn thương thần kinh.

Bên cạnh đó, hạt óc chó còn chứa vitamin E, magie và polyphenol - những chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm, đồng thời có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch về lâu dài.

Một nghiên cứu lớn đăng trên tạp chí Circulation cho thấy việc tiêu thụ hạt óc chó giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL “xấu”. Một phân tích trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ xác nhận hiệu quả giảm cholesterol của loại hạt này qua nhiều thử nghiệm.

Với sự kết hợp giữa chất béo, protein và chất xơ, hạt óc chó là lựa chọn phù hợp cho người muốn kiểm soát cảm giác thèm ăn. Mỗi khẩu phần 28g chứa khoảng 2g chất xơ trong khi hàm lượng carbohydrate và đường thấp, tạo cảm giác no lâu và giảm nhu cầu ăn vặt.

Tác dụng phụ nào khi ăn quá nhiều hạt óc chó

Hạt óc chó là thực phẩm dễ gây dị ứng ở một số người, vì vậy bạn cần thận trọng nếu chưa từng sử dụng thường xuyên.

Việc ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng calo nạp vào do hàm lượng chất béo cao, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát cân nặng. Một số người cũng có thể gặp khó chịu tiêu hóa khi ăn hạt óc chó số lượng lớn.

Ngoài ra, hạt óc chó có thể tương tác với một số loại thuốc. Những người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng chế độ ăn nhiều hạt óc chó. Theo khuyến nghị, chỉ cần duy trì khoảng một nắm nhỏ mỗi ngày là đủ để tận dụng lợi ích sức khỏe.